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Cục CSGT lý giải nguyên nhân không xử phạt chiếc xe khách quay đầu đi ngược lại ở Đồng Nai

tác giả
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG
HỒNG QUANG

Theo Cục Cảnh sát giao thông, tuyến đường này hiện vẫn đang thi công, chưa đưa vào khai thác và hệ thống biển báo chưa đầy đủ.

Cục CSGT nói lý do không xử phạt chiếc xe khách quay đầu ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Tuyến đường này hiện vẫn đang thi công, chưa đưa vào khai thác và hệ thống biển báo chưa đầy đủ - Ảnh: D.C.

Ngày 4-11, Cục Cảnh sát giao thông có phản hồi về thông tin phản ánh "xe khách đi ngược chiều trên cao tốc" ở Đồng Nai.

Trước đó, sau khi nhận được chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai đã làm rõ thông tin phản ánh xe khách biển số 50H-450.XX "đi ngược chiều trên đường cao tốc".

Kết quả xác minh cho thấy, vụ việc xảy ra vào 13h37 ngày 31-10, tại Km 11 đường Vành đai 3, thuộc khu phố Phú Thạnh, phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai. Lái xe là L.Q.K., sinh năm 1964, trú xã Tân Hương, Đồng Tháp.

"Đây không phải đường cao tốc như thông tin phản ánh. Hiện tuyến đường này vẫn đang thi công, chưa đưa vào khai thác và hệ thống biển báo chưa đầy đủ. Tài xế L.Q.K. chưa thuộc đường, nên đã đi vào khu vực trên.

Khi gặp chướng ngại vật (do đơn vị thi công đặt để chặn đường) nên không tiếp tục di chuyển và buộc phải quay đầu xe lại", Cục Cảnh sát giao thông cho biết.

Cục CSGT nói lý do không xử phạt chiếc xe khách quay đầu ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Tài xế L.Q.K. chưa thuộc đường nên đi vào khu vực trên và gặp chướng ngại vật (do đơn vị thi công đặt để chặn đường) - Ảnh: C08 cung cấp

Do chưa đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông - Công an TP Đồng Nai không xử phạt đối với trường hợp trên.

Cục Cảnh sát giao thông cũng đề nghị người phản ánh cần chủ động lắp đặt camera hành trình trên xe để ghi nhận phản ánh. Theo đó, việc dùng điện thoại để quay phim trong khi đang lái xe là hành vi vi phạm.

Cục CSGT lý giải nguyên nhân không xử phạt chiếc xe khách quay đầu ở Đồng Nai - Ảnh 3.Cao tốc Bắc - Nam: Hiện trạng và phương án mở rộng lên 6-12 làn xe

Tuyến cao tốc Bắc - Nam từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến Cà Mau đang được lên kế hoạch mở rộng hoàn chỉnh với nhiều hình thức đầu tư.

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    Chủ đề: vành đai 3 Đồng Nai quay đầu Cảnh sát giao thông xử phạt

    Dòng sự kiện: Phạt vi phạm giao thông

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