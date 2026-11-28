Ông Vi sử dụng lưới để bắt cua đá ở vùng ven biển Kiên Lương - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ghi nhận Tuổi Trẻ cho thấy tại vùng biển xã Kiên Lương (tỉnh An Giang), đặc biệt tại điểm du lịch hòn Phụ Tử, người dân bày bán nhiều mặt hàng hải sản ghẹ, tôm tít, mực, đặc biệt có cua đá biển - đặc sản khó cưỡng ở vùng biển này.

Ông Vi (khoảng 60 tuổi, ở xã Kiên Lương) - cho biết ở vùng biển Kiên Lương có hệ thống đá núi rất đẹp.

Mặt biển rộng và có hệ thống đá ngầm nhiều nên trở thành điều kiện lý tưởng để cho cua đá sinh sống, phát triển.

Cua này sống khỏe và có màu nâu sẫm, nặng trung bình 100-200gram/con. Cua đá có thịt chắc, thơm ngọt.

Theo ông Vi, cua đá biển rất khôn, sống ẩn nấp trong hang đá ngầm dưới biển. Do đó ông thường chọn cách giăng lưới để bắt cua đá này.

"Có nhiều cách bắt cua đá biển nhưng tôi thường chọn giăng lưới xung quanh khu vực hang, hốc của đá để khi cua bò ra kiếm mồi sẽ mắc vào lưới. Cua to thịt chắc tôi sẽ bắt, còn cua đá nhỏ thì thả lại biển. Có ngày trúng mánh tôi bắt được gần cả 7 - 10kg cua đá, bán giá 150.000 đồng/kg cũng kiếm hơn cả triệu đồng/ngày", ông Vi vui vẻ nói.

Cua đá là đặc sản khó cưỡng ở vùng ven biển Kiên Lương - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cua đá rang me có giá bán 100.000 đồng/phần rất được lòng du khách - Ảnh: CHÍ CÔNG

Hiện nay cua đá biển ở vùng biển Kiên Lương có giá bán 150.000 đồng/kg - Ảnh: CHÍ CÔNG

UBND xã Kiên Lương thông tin điểm du lịch Hòn Phụ Tử, Chùa Hang, Bãi Dương và núi Mo So là những điểm đến thu hút du khách. Do đó ngoài việc tham quan cảnh đẹp, khách du lịch đến điểm du lịch hòn Phụ Tử thường chọn mua cua đá để luộc hoặc rang me để ăn cùng gia đình, bạn bè.

Những lúc khan hiếm, cầu vượt cung, nhiều hộ dân ở vùng biển Kiên Lương bán cua đá với giá 250.000 đồng/kg, góp phần có thêm thu nhập ổn định cuộc sống gia đình.

Cụm núi Hòn Chông (ở xã Kiên Lương) nằm ven biển với hệ thống cụm núi đá vôi độc đáo. Người dân sinh sống vùng ven biển này chủ yếu kinh doanh du lịch, nuôi cá mú dưới tán rừng phòng hộ hoặc đánh bắt thủy hải sản...

Người dân ở vùng biển Kiên Lương bán nhiều mặt hàng hải sản tôm, mực, cua đá tươi sống, phục vụ du khách - Ảnh: CHÍ CÔNG