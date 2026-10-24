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Cụ bà đạp xe từ Cần Thơ xuống Cà Mau, bị lạc 3 ngày và được công an đưa về nhà

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

Ngày 24-10, thông tin từ Công an xã Vĩnh Mỹ, đơn vị vừa hỗ trợ đưa một cụ bà 66 tuổi đi lạc từ TP Cần Thơ xuống Cà Mau trở về đoàn tụ an toàn với gia đình.

Cụ bà đi lạc 3 ngày từ Cần Thơ xuống Cà Mau được công an xã hỗ trợ đưa về nhà - Ảnh 1.

Bà T. chạy xe đạp từ TP Cần Thơ lạc xuống Cà Mau và được công an xã Vĩnh Mỹ đưa về nhà - Ảnh: CACC

Trước đó, chiều tối 19-10, Công an xã Vĩnh Mỹ tiếp nhận tin báo về một phụ nữ lớn tuổi có biểu hiện mệt mỏi, hoang mang, không nhớ đường về nhà tại khu vực ấp An Nghiệp. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, động viên và đưa bà về trụ sở chăm sóc sức khỏe, bố trí chỗ nghỉ ngơi.

Qua xác minh, người phụ nữ là bà H.T.T. (66 tuổi, ngụ khu vực Vĩnh Đồng, phường Ngã Năm, TP Cần Thơ). Bà T. tự đi xe đạp rời nhà rồi bị lạc suốt 3 ngày, vượt quãng đường gần 70km. Trong những ngày lang thang, bà phải xin nước uống, thức ăn và ngủ nhờ dưới mái hiên nhà dân hoặc trước cửa các cửa hàng.

Công an xã Vĩnh Mỹ sau đó liên hệ với người thân để phối hợp đưa bà T. về nhà.

Đại diện gia đình bà T. chia sẻ đã trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm suốt nhiều ngày qua. Khi nhận thông tin bà an toàn, gia đình rất xúc động và đã viết thư cảm ơn sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vĩnh Mỹ.

Từ vụ việc trên, lực lượng công an khuyến cáo các gia đình có người cao tuổi hoặc người bị suy giảm trí nhớ cần quan tâm, theo dõi sát sao, hạn chế để người thân tự đi xa một mình. Ngoài ra, người dân nên chuẩn bị thẻ ghi rõ thông tin họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của gia đình đeo theo người để thuận tiện xác minh, hỗ trợ khi không may thất lạc.

Cụ bà đi lạc 3 ngày từ Cần Thơ xuống Cà Mau được công an xã hỗ trợ đưa về nhà - Ảnh 2.Tìm được 6 người đi lạc trên núi Minh Đạm, TP.HCM

Đồn Biên phòng Phước Hải - Bộ đội biên phòng TP.HCM cùng các cơ quan liên quan đã tìm thấy 6 người đi lạc trên núi Minh Đạm, xã Phước Hải, TP.HCM. Ngọn núi này là di tích lịch sử cách mạng, trước đây thuộc huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

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    Chủ đề: Cà Mau tìm kiếm cụ bà CÔNG AN HỖ TRỢ bị lạc

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