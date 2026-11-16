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Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép nặng hơn 60 tấn của cầu Trần Hưng Đạo

tác giả
PHẠM TUẤN
và 1 tác giả khác
PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN
NAM TRẦN
NAM TRẦN

Đốt vòm thép nặng 62 tấn được cẩu lắp ở độ cao hơn 18m giữa sông Hồng, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình thi công cầu Trần Hưng Đạo, công trình được kỳ vọng hoàn thành trước APEC 2027.

Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 1.

Công trường cầu Trần Hưng Đạo từ trên cao

Chiều 16-11, hơn 70 công nhân cùng hệ thống cần cẩu trọng tải lớn được huy động để lắp dựng đốt vòm thép nặng 62 tấn tại nhịp TC1-TC4, thuộc dự án cầu Trần Hưng Đạo.

Đây là một trong những cấu kiện vòm thép có trọng lượng lớn nhất, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình thi công kết cấu phần trên của cây cầu bắc qua sông Hồng, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước APEC 2027.

Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 2.

Sà lan chở theo máy cẩu và đốt vòm thép tới vị trí giữa sông Hồng để sẵn sàng lắp đặt

Cẩu đốt vòm thép 62 tấn lên độ cao hơn 18m giữa sông Hồng để lắp đặt

Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 3.

Đốt vòm thép từ từ được cẩu lên cao

Ghi nhận của Tuổi Trẻ, khoảng 15h, đốt vòm thép nặng 62 tấn được sà lan vận chuyển đến vị trí thi công dưới chân cầu. Sau đó hệ thống cần cẩu trọng tải lớn nâng cấu kiện lên độ cao hơn 18m giữa sông Hồng, để lắp dựng vào hệ vòm cầu.

Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 4.

Công nhân kiểm tra vị trí các khớp ghép nối, trước khi đưa đốt vòm thép vào vị trí để ghép nối

Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 5.

Đốt vòm thép nặng 62 tấn được nâng lên với độ cao hơn 18 mét giữa sông Hồng, chuẩn bị ghép nối

Trên cao, các công nhân đu mình trên hệ thống kết cấu, phối hợp căn chỉnh từng bước để đưa đốt vòm thép vào đúng vị trí, bảo đảm độ chính xác và yêu cầu kỹ thuật.

Theo phương án thi công, mỗi nhịp có 18 đốt vòm thép, trọng lượng mỗi cấu kiện từ 25-62 tấn. Các cấu kiện được sản xuất tại Hạ Long (Quảng Ninh), sau đó vận chuyển kết hợp bằng đường bộ và đường thủy đến công trường. Đốt vòm được lắp dựng trong chiều 16-11 có trọng lượng 62 tấn, thuộc nhóm cấu kiện nặng nhất của hạng mục này.

Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 6.
Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 7.
Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 8.

Sau khi nâng lên với độ cao phù hợp, việc ghép đốt vòm thép được các công nhân, kỹ thuật căn chỉnh để chính xác từng chi tiết

Công tác lắp dựng được thực hiện bằng phương pháp cẩu lắp trên hệ đà giáo cố định. Mỗi nhịp huy động khoảng 70 công nhân cùng 8 cẩu lớn có tải trọng 100-500 tấn. Thời gian thi công hạng mục này dự kiến kéo dài 6 tháng đối với 2 nhịp.

Đây là công đoạn yêu cầu kỹ thuật cao do các cấu kiện có trọng lượng lớn, được lắp dựng ở độ cao lớn và trên khu vực sông nước. Các đơn vị thi công phải kiểm soát chặt chẽ độ ổn định trong quá trình cẩu lắp, hình học kết cấu và chất lượng đường hàn.

Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 10.

Công nhân đu mình giữa sông Hồng để căn chỉnh, lắp đặt vòm cầu thép

Việc ghép nối các đốt dầm, đốt vòm được ví như lắp ghép những mảnh ghép. Nếu quá trình chế tạo, tính toán độ vồng và sai số hình học không chính xác, các cấu kiện có thể không khớp khi đưa vào lắp dựng.

Để kiểm soát độ chính xác, nhà thầu sử dụng máy toàn đạc có độ chính xác cao và công nghệ quét 3D. Công tác an toàn lao động được phổ biến, huấn luyện theo từng ca làm việc; quá trình cẩu lắp được kiểm soát theo từng mã cấu kiện.

Việc lắp dựng các cấu kiện vòm thép đánh dấu bước chuyển quan trọng trong thi công cầu chính, từng bước hình thành kiến trúc đặc trưng của cầu Trần Hưng Đạo với hệ vòm mang biểu tượng vô cực.

Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 11.

Phần dầm cầu một số nhịp chính cầu Trần Hưng Đạo cũng đã được hoàn thiện

Sau hạng mục này, các đơn vị tiếp tục lắp dựng các đốt vòm tại nhịp 3, các đốt dầm tại nhịp 2, đồng thời chuẩn bị điều kiện thi công nhịp 1 và nhịp 4. Đối với phần cầu dẫn, công tác đúc dầm trên đà giáo tại cầu dẫn và cầu nhánh cũng tiếp tục được triển khai.

Ông Nguyễn Văn Thông (công nhân thi công cầu Trần Hưng Đạo) cho biết mỗi ngày ông làm việc tại công trường cầu tổng 10 tiếng, gồm 8 tiếng ca chính và 2 tiếng tăng ca.

"Những ngày đầu làm việc, tôi khá sợ vì phải đứng ở độ cao hơn 18m giữa sông Hồng, không dám nhìn xuống mặt nước. Sau một thời gian, tôi dần quen hơn. Hằng ngày, chúng tôi đều được tập huấn an toàn trước khi vào công trường. Được tham gia thi công một công trình lớn của Hà Nội, tôi cảm thấy rất vui", ông Thông chia sẻ.

Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 12.
Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 13.
Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 14.

Hàng trăm công nhân thi công liên tục trên công trường cầu Trần Hưng Đạo để dự án về đích đúng tiến độ

Phấn đấu hoàn thành 4 nhịp cầu thép trước Tết Nguyên đán

Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 15.

Ông Trần Trọng Huy - Phó giám đốc Ban quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group) - trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Trọng Huy - Phó giám đốc Ban quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo (Tập đoàn Sun Group) - cho biết sau hơn 1 năm khởi công, phần dầm cầu đã được đơn vị lắp đặt cách đây 2 tháng.

"Hôm nay cũng là một dấu ấn đặc biệt, chúng tôi bắt đầu lắp đặt phần đốt vòm cầu đầu tiên. Tổng chiều dài cầu có 6 nhịp, mỗi nhịp 145m. Mỗi một nhịp sẽ có 18 đốt vòm, mỗi bên 9 đốt như thế này được lắp đặt" - ông Huy nói.

Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 16.

Các trụ cầu đã được hoàn thiện

Ông Huy cho biết cầu Trần Hưng Đạo được thiết kế theo triết lý vô cực, với hệ vòm thép tạo hình những đường cong uốn lượn như ngọn sóng trên sông Hồng. Để tạo nên kiến trúc đặc trưng này, dự án sử dụng khoảng 26.000 tấn thép cho kết cấu cầu.

Về việc đảm bảo an toàn cho công nhân khi thi công dự án, ông Huy cho biết tất cả đều đã được huấn luyện an toàn từ các cơ quan có thẩm quyền và giám sát an toàn luôn được thực hiện 24/24.

Về tiến độ, vị lãnh đạo Ban quản lý dự án cho biết đến hiện tại tổng sản lượng của dự án đã đạt gần 55%. "Trước Tết Nguyên đán 2027, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành 4 nhịp cầu thép và sau Tết sẽ hoàn thành 2 nhịp còn lại. Cố gắng thông xe kỹ thuật vào quý 2-2027 để chào mừng APEC" - ông Huy chia sẻ thêm.

Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 17.

Cầu Trần Hưng Đạo có điểm đầu tại Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, vị trí trung tâm của Hà Nội

Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng hơn 60 tấn - Ảnh 18.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo dự kiến thông xe kỹ thuật vào quý 2-2027

Cầu Trần Hưng Đạo có 6 làn xe cơ giới

Dự án cầu Trần Hưng Đạo được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất. Nhà đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà (thuộc Tập đoàn Sun Group).

Công trình dài khoảng 4,18km, điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, điểm cuối kết nối phố Nguyễn Sơn.

Dự án hiện đạt sản lượng thi công 55%, dẫn đầu trong số 7 dự án cầu vượt sông Hồng, vượt kế hoạch hợp đồng và kế hoạch điều chỉnh. Tổng mức đầu tư gần 8.000 tỉ đồng, mục tiêu hoàn thành trước APEC 2027.

Công nhân đu mình giữa sông Hồng lắp đốt vòm thép cầu Trần Hưng Đạo nặng 60 tấn - Ảnh 19.7 cây cầu bắc qua sông Hồng và hành trình ‘hướng thủy’ của Hà Nội

Suốt nhiều thập kỷ, sông Hồng là ranh giới chia cắt không gian đô thị Hà Nội. Nhưng với 7 cây cầu vượt sông đang đồng loạt xây dựng, dòng sông từng bị quay lưng đang dần trở thành trục không gian mới của thủ đô.

PHẠM TUẤN - NAM TRẦN
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    Chủ đề: Công nhân đốt vòm thép cầu Lắp đặt Hà nội cầu Trần Hưng Đạo Hà Nội

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