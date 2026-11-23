



Nhóm thiếu niên tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã làm việc với 6 người liên quan vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại cây xăng số 12 trên đường Dương Quảng Hàm, phường Hạnh Thông.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này gồm N.P.B.L. (14 tuổi), N.H.Q., N.Đ.K., N.H.Đ., B.T.V. (cùng 16 tuổi) và N.Q.Đ.H. (17 tuổi).

Khoảng 1h ngày 22-11, N.P.B.L. đưa cho những người trong nhóm 5 con dao tự chế để mang theo khi đi đường, với mục đích sử dụng nếu xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với người khác.

Đến khoảng 2h15 cùng ngày, khi cả nhóm đi đến cây xăng số 12 trên đường Dương Quảng Hàm, họ phát hiện 9 người đang dừng xe đổ xăng.

Lúc này N.P.B.L., N.H.Q., B.T.V., N.Q.Đ.H. và N.Đ.K. mỗi người cầm một con dao tự chế, lao vào tấn công một thiếu niên sinh năm 2011.

Sau đó, nhóm này tiếp tục đuổi đánh thiếu niên trên cùng những người đi cùng khi họ bỏ chạy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Hạnh Thông khẩn trương truy xét, xác định 6 người liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của từng người để xử lý theo quy định pháp luật.