Công an đã kịp thời ngăn chặn người phụ nữ có ý định tự tử - Ảnh: T.B.N.

Ngày 20-11, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vào khoảng 20h ngày 19-11, Công an phường Duy Tiên tiếp nhận tin báo khẩn cấp của người dân về việc một người phụ nữ bế theo con nhỏ có biểu hiện hoảng loạn, định lao vào dòng xe trên quốc lộ 38 (đoạn qua tổ dân phố Mạc Liên Hà, phường Duy Tiên) tự tử.

Ngay lập tức, tổ công tác của Công an phường Duy Tiên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời tiếp cận, ngăn chặn hành động dại dột và đưa hai mẹ con rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau đó, lực lượng chức năng đưa cả hai đến Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên để kiểm tra sức khỏe.

Tại đây, nhờ sự tận tình chăm sóc, kiên trì động viên và trấn an của các cán bộ, chiến sĩ, người phụ nữ dần ổn định lại tinh thần, từ bỏ ý định tiêu cực và phối hợp cung cấp thông tin.

Qua xác minh, người phụ nữ được xác định là chị U.T.N.A. (ngụ xã Thường Tín, TP Hà Nội), cháu bé đi cùng là T.N.L. (2 tuổi, con ruột của chị A.). Công an phường Duy Tiên đã nhanh chóng liên hệ với người thân của chị A. để thông báo tình hình.

Nhận thấy nhà chị A. ở cách địa bàn phường khoảng 40km, trong khi sức khỏe và tâm lý của hai mẹ con vẫn cần được theo dõi, chăm sóc đặc biệt, Công an phường Duy Tiên đã chủ động bố trí xe, cử cán bộ trực tiếp đưa hai mẹ con về tận nhà tại Hà Nội bàn giao an toàn cho gia đình.

Xúc động trước hành động giải cứu kịp thời và sự tận tâm của lực lượng chức năng, gia đình chị A. đã viết thư cảm ơn, bày tỏ lòng trân trọng sâu sắc tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Duy Tiên.

Nghĩa cử cao đẹp này tiếp tục lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, hết lòng vì nhân dân phục vụ.