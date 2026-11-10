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Công an khởi tố vụ duyệt 161 nền trong cụm dân cư vượt lũ không đúng đối tượng

tác giả
CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

UBND xã Vị Đông và UBND huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang cũ) duyệt danh sách 202 trường hợp vào Cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông, trong đó có 161 nền không đúng đối tượng thụ hưởng. Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án.

Duyệt 202 nền tại Cụm dân cư vượt lũ, có 161 nền không đúng đối tượng thụ hưởng - Ảnh 1.

UBND xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang cũ) sau sáp nhập hiện nay là UBND xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ - Ảnh: CHÂU ANH

Ngày 10-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa có thông báo gửi Thanh tra thành phố Cần Thơ kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ nhận được kiến nghị khởi tố của Thanh tra thành phố Cần Thơ vào ngày 3-4-2026.

Cụ thể, Thanh tra thành phố Cần Thơ có quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc bình xét các hộ dân được mua nhà trả chậm, nền nhà trong Cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (cũ), nay là xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ.

Thanh tra thành phố Cần Thơ nhận thấy nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã Vị Đông thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, không chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo hoặc ban bình xét chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ xã Vị Đông.

Bình xét, lựa chọn đối tượng trình UBND huyện Vị Thủy quyết định phê duyệt danh sách bố trí các hộ dân vào Cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông cho tổng số 202 hộ (tương đương 202 nền), trong đó có 192 trường hợp (tương đương 192 nền) sai đối tượng với diện tích 13.362,39m2 đất ở.

Việc phê duyệt có dấu hiệu vi phạm điều 356 Bộ luật Hình sự về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và điều 360 "tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 26-10-2026. 

Theo kết quả điều tra, căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình kiểm tra, xác minh, Cơ quan An ninh điều tra xác định trong thời gian từ năm 2011 đến năm 2014, UBND xã Vị Đông và UBND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (cũ) đã bình xét, lựa chọn đối tượng; quyết định phê duyệt danh sách bố trí cho 202 hộ dân (tương đương 202 nền) vào Cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông, trong đó có 161 nền không đúng đối tượng thụ hưởng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Hành vi trên đã có dấu hiệu của tội phạm "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đối với kiến nghị khởi tố về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quá trình kiểm tra, xác minh chưa đủ căn cứ xác định có dấu hiệu tội phạm. Do đó trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, nếu có đủ căn cứ thì xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Duyệt 202 nền tại cụm dân cư vượt lũ, có 161 nền không đúng đối tượng thụ hưởng - Ảnh 3.Hai cựu phó chủ tịch huyện hầu tòa vì duyệt bán 183 nền nhà cụm dân cư vượt lũ sai đối tượng

Hai cựu phó chủ tịch huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ) đã duyệt cho 183 trường hợp mua trả chậm nền nhà trong hai cụm dân cư vượt lũ không đúng đối tượng thụ hưởng, gây thiệt hại ngân sách gần 4,4 tỉ đồng.

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    Chủ đề: xã Vị Đông Lợi dụng chức vụ quyền hạn thành phố Cần Thơ tỉnh Hậu Giang

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