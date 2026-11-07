Công an giữ khẩn cấp tài xế xe ôm có hành vi nghi sàm sỡ phụ nữ nơi công cộng

Hình ảnh Liễu Văn Thị có hành vi nghi sàm sỡ với phụ nữ lớn tuổi - Ảnh cắt từ clip

Ngày 7-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liễu Văn Thị (49 tuổi, trú tại thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ) để làm rõ hành vi làm nhục người khác.

Trước đó ngày 5-11, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Hà Nội phát hiện video ghi lại cảnh một người đàn ông nghi sàm sỡ phụ nữ lớn tuổi tại khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải Phóng (phường Kim Liên, Hà Nội).

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Kim Liên xác minh vụ việc.

Liễu Văn Thị tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 14h30 ngày 5-11, sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai, bà T.T.T. (65 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) đi bộ ra điểm chờ xe buýt gần cổng bệnh viện để đón xe đến Bến xe Giáp Bát.

Tại đây, bà T. gặp Thị cùng một số người đang đứng chờ khách. Thị làm nghề lái xe ôm, đã quen biết bà T. từ trước nên hỏi bà đi đâu.

Khi biết bà T. đang chờ xe buýt, Thị đi đến phía sau, ôm người phụ nữ.

Theo lời trình bày của nạn nhân, tài liệu xác minh, trong lúc ôm giữ, Thị dùng tay sàm sỡ bà T.. Sau đó người đàn ông buông bà T. để bà lên xe buýt.

Hành vi của Thị bị người dân chứng kiến, quay video rồi đăng lên mạng xã hội.

Làm việc với công an, bà T. cho biết quen Thị từ đầu năm 2025. Bà đã có đơn đề nghị công an xử lý vụ việc theo quy định.

Tại cơ quan công an, Thị khai nhận hành vi của mình và cho rằng ban đầu có mục đích trêu đùa.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần tôn trọng danh dự, nhân phẩm, thân thể, quyền riêng tư của người khác.

Tuyệt đối không có các hành vi sàm sỡ người khác dưới bất kỳ lý do nào, kể cả với mục đích "trêu đùa".

Đặc biệt, các hành vi xâm phạm thân thể, danh dự, nhân phẩm của người khác tại nơi công cộng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nạn nhân, tùy tính chất, mức độ, hậu quả có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Người dân khi chứng kiến hoặc là nạn nhân của các hành vi tương tự cần chủ động thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất...



