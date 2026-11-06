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Xác minh clip tài xế xe ôm có hành động khiếm nhã một phụ nữ nơi công cộng

tác giả
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

Công an đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông được cho là tài xế xe ôm có hành vi khiếm nhã với một phụ nữ lớn tuổi tại khu vực công cộng ở Hà Nội.

- Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông có hành vi khiếm nhã với phụ nữ lớn tuổi - Ảnh cắt từ clip

Ngày 6-11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ lớn tuổi bị người đàn ông có hành vi khiếm nhã tại khu vực công cộng ở Hà Nội.

Theo người đăng tải, sự việc xảy ra chiều 5-11, trên đường Giải Phóng, đoạn gần trước cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai.

Nội dung clip cho thấy người đàn ông đầu trọc, được cho là tài xế xe ôm có hành động ôm người phụ nữ lớn tuổi từ phía sau, tay có hành vi sàm sỡ.

Đáng chú ý, một số tài xế xe ôm đứng gần đó nhưng không có động thái can ngăn.

Người đăng clip cho biết do đi một mình và lo ngại mất an toàn nên không dám trực tiếp can thiệp. 

Sau đó người này đăng tải video lên mạng xã hội, mong cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý.

Cùng ngày, Công an phường Kim Liên xác nhận đã nắm thông tin và đang rà soát, xác minh vụ việc.

Công an xác minh tài xế xe ôm nghi sàm sỡ một phụ nữ lớn tổi ở nơi công cộng - Ảnh 3.Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên 'sàm sỡ' cô gái, đánh người ở hầm Kim Liên

Công an đã tạm giữ hình sự đối với 5 nghi phạm có hành vi "sàm sỡ" cô gái, đánh người ở hầm Kim Liên khi đi "bão" mừng U23 Việt Nam chiến thắng.

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    Chủ đề: công an xác minh sàm sỡ phụ nữ lớn tuổi quấy rối tình dục tài xế xe ôm

    Dòng sự kiện: Văn minh nơi công cộng

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