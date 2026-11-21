Nhóm lớp mầm non Hoa Nắng - nơi xảy ra sự cố khiến bé trai tử vong - Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 21-11, lãnh đạo UBND xã Tây Hòa cho hay cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân một bé trai tử vong tại nhóm lớp mầm non trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là cháu T.K.Q (2 tuổi, trú thôn Xuân Thanh 2, xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk).

Khoảng 7h ngày 20-11, cháu Q. được mẹ là bà C.T.N. chở đến nhóm lớp mầm non Hoa Nắng, tại thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa. Cơ sở này do bà N.T.H. (36 tuổi, trú thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa) làm chủ.

Sau khi cháu đến lớp, việc trông nom, chăm sóc được giao cho hai người giữ trẻ là cô P.T.N. (26 tuổi, trú tại thôn Phước Thành Đông, xã Tây Hòa) và cô N.T.T.N. (35 tuổi, trú tại thôn Mỹ Lệ Tây, xã Tây Hòa).

Đến khoảng 14h cùng ngày, cô P.T.N. phát hiện cháu Q. trong tình trạng bất tỉnh, người tím tái nên hô hoán những người xung quanh hỗ trợ sơ cứu.

Sau đó cháu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Tuy nhiên đến khoảng 15h cùng ngày, cháu Q. tử vong.

Nhận tin báo, các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Phóng viên đã liên hệ đến số điện thoại của chủ cơ sở, tuy nhiên người này từ chối trả lời vì đang rất mệt mỏi và hẹn khi khác sẽ trả lời sau.