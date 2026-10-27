Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Concert nhiều đêm: Nghệ sĩ đỡ vất vả, khán giả tốn thêm tiền?

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Thay vì lưu diễn nhiều nơi, các ngôi sao quốc tế chọn biểu diễn nhiều đêm tại một địa điểm để giảm chi phí và đầu tư sân khấu, song khán giả phải tốn thêm tiền đi lại, lưu trú.

Harry Styles tổ chức chuỗi 30 đêm diễn tại Madison Square Garden trong năm 2026 - Ảnh: The New York Times

Khán giả muốn xem Harry Styles trong năm 2026 có thể phải lên kế hoạch đến New York (Mỹ), nơi nam ca sĩ tổ chức chuỗi 30 đêm diễn tại Madison Square Garden. Với nhiều người hâm mộ ở xa, xem concert giờ đây không chỉ là mua một tấm vé, mà còn là chuẩn bị cho cả chuyến đi.

Đó là cách vận hành của concert residency, hình thức nghệ sĩ biểu diễn nhiều đêm tại cùng một địa điểm. Theo AP, mô hình từng gắn với các nghệ sĩ lớn tuổi tại Las Vegas đang được nhiều ngôi sao nhạc pop lựa chọn, trong đó có Harry Styles, Adele và Lady Gaga.

Giảm áp lực lưu diễn, tăng đầu tư sân khấu

Hình thức biểu diễn nhiều đêm tại một địa điểm không mới. Từ thập niên 1960, Frank Sinatra và Tony Bennett từng tổ chức các chuỗi biểu diễn tại khách sạn ở Las Vegas. Đến những năm 2000, Celine Dion góp phần thay đổi cách nhìn về mô hình này khi duy trì các chương trình dài hạn tại thành phố.

Theo số liệu Billboard, các chuỗi biểu diễn của Celine Dion tại Las Vegas đạt tổng doanh thu 681,3 triệu USD qua 1.141 buổi diễn trong 16 năm.

Thay vì lưu diễn qua nhiều thành phố, các ngôi sao nhạc pop ngày càng chọn tổ chức nhiều đêm concert tại cùng một địa điểm - Ảnh: WireImage

Lợi thế của mô hình nằm ở việc ê kíp không phải liên tục vận chuyển sân khấu, thiết bị và nhân sự giữa các thành phố. Nghệ sĩ cũng có thể duy trì lịch sinh hoạt ổn định hơn, thay vì thường xuyên di chuyển bằng máy bay hoặc xe buýt trong thời gian lưu diễn. Việc cố định địa điểm còn tạo điều kiện đầu tư vào những sân khấu phức tạp. 

Carín León trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên tổ chức chuỗi biểu diễn tại Sphere, nhà hát công nghệ cao ở Las Vegas (Mỹ) - Ảnh: Jerry Budar

Năm 2026, Carín León trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên tổ chức chuỗi biểu diễn tại Sphere ở Las Vegas, nơi có hệ thống màn hình LED độ phân giải cao bao quanh một phần khán phòng. Đây là kiểu dàn dựng đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa không gian biểu diễn và công nghệ hình ảnh.

Tuy nhiên, mô hình này chỉ phù hợp với những nghệ sĩ đủ sức thu hút lượng khán giả lớn trong nhiều đêm liên tiếp. Địa điểm tổ chức cũng cần có cơ sở vật chất và thị trường đủ mạnh để duy trì sức hút của chương trình.

Concert trở thành động lực du lịch

Không chỉ nghệ sĩ hưởng lợi, các chuỗi concert kéo dài còn có thể tạo nguồn thu cho địa phương tổ chức.

Năm 2025, Bad Bunny biểu diễn 31 đêm tại Puerto Rico, tạo ra hơn 200 triệu USD tác động kinh tế cho hòn đảo. Người hâm mộ đến xem concert cũng sử dụng các dịch vụ lưu trú, ăn uống, giao thông và du lịch, qua đó mở rộng lợi ích kinh tế ra ngoài phạm vi sự kiện.

Các chuỗi concert kéo dài không chỉ thu hút người hâm mộ mà còn tạo thêm nguồn thu cho ngành du lịch tại địa phương tổ chức - Ảnh: Eric Rojas

Mitch Rose, lãnh đạo bộ phận lưu diễn Bắc Mỹ của công ty giải trí Creative Artists Agency, nhận định khán giả có xu hướng xem những chuỗi biểu diễn này như một trải nghiệm tại điểm đến, tương tự các lễ hội âm nhạc lớn.

Bên cạnh buổi diễn, các cửa hàng bán sản phẩm lưu niệm và hoạt động dành cho người hâm mộ có thể góp phần tạo nên không khí riêng cho sự kiện.

Địa điểm tổ chức vì thế đóng vai trò quan trọng. New York, Las Vegas và Los Angeles có lợi thế nhờ hệ thống nhà thi đấu lớn và khả năng thu hút khách quốc tế. Trong khi đó, Puerto Rico là thị trường đặc biệt phù hợp với Bad Bunny, còn Paris là thị trường lớn của Celine Dion.

Khán giả phải tính thêm chi phí

Việc tổ chức nhiều đêm concert tại một địa điểm giúp nghệ sĩ giảm áp lực di chuyển, nhưng lại khiến khán giả ở xa phải tốn thêm chi phí để xem trực tiếp. Theo AP, vé xem Harry Styles tại New York có giá từ dưới 100 USD đến 1.000 USD. Ngoài tiền vé, người hâm mộ còn phải tính chi phí đi lại, khách sạn và ăn uống nếu đến từ thành phố khác.

Trên thực tế, việc giảm chi phí vận hành không đồng nghĩa giá vé sẽ giảm tương ứng. Giá vé còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường và quyết định của đơn vị tổ chức. Vì vậy, lợi ích về chi phí của phía sản xuất chưa chắc giúp khán giả tiết kiệm hơn, nhất là những người phải di chuyển đường dài để xem concert.

Khán giả đến xem concert phải tính thêm chi phí đi lại và lưu trú bên cạnh tiền vé - Ảnh: Buda Mendes

Dù vậy, hình thức này không nhất thiết thay thế tour lưu diễn truyền thống. John Meglen, đồng giám đốc điều hành Concerts West, cho rằng nghệ sĩ vẫn cần lưu diễn để duy trì sự hiện diện tại nhiều thị trường. 

Hai hình thức có thể bổ sung cho nhau: một bên tập trung nguồn lực để tạo ra những chương trình quy mô lớn tại địa điểm cố định, bên còn lại đưa nghệ sĩ đến gần khán giả ở nhiều nơi. Bài toán đặt ra là làm sao cân bằng hiệu quả kinh doanh với khả năng tiếp cận của người hâm mộ.

Concert nhiều đêm: Nghệ sĩ đỡ vất vả, khán giả tốn thêm tiền? - Ảnh 6.Báo Hàn kinh ngạc trước 2 đêm concert BigBang tại Hà Nội

Hai đêm diễn của BigBang tại Hà Nội thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc với tốc độ bán vé kỷ lục và sức hút của hàng chục nghìn khán giả. Từ 630 tỉ đồng ước tính mang lại sau 2 đêm diễn của BlackPink con số đã là 800 tỉ đồng với 2 đêm của BigBang.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
MAI NGUYỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Concert Harry Styles Celine Dion Bad Bunny

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất