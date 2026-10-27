Concert nhiều đêm: Nghệ sĩ đỡ vất vả, khán giả tốn thêm tiền?

Harry Styles tổ chức chuỗi 30 đêm diễn tại Madison Square Garden trong năm 2026 - Ảnh: The New York Times

Khán giả muốn xem Harry Styles trong năm 2026 có thể phải lên kế hoạch đến New York (Mỹ), nơi nam ca sĩ tổ chức chuỗi 30 đêm diễn tại Madison Square Garden. Với nhiều người hâm mộ ở xa, xem concert giờ đây không chỉ là mua một tấm vé, mà còn là chuẩn bị cho cả chuyến đi.

Đó là cách vận hành của concert residency, hình thức nghệ sĩ biểu diễn nhiều đêm tại cùng một địa điểm. Theo AP, mô hình từng gắn với các nghệ sĩ lớn tuổi tại Las Vegas đang được nhiều ngôi sao nhạc pop lựa chọn, trong đó có Harry Styles, Adele và Lady Gaga.

Giảm áp lực lưu diễn, tăng đầu tư sân khấu

Hình thức biểu diễn nhiều đêm tại một địa điểm không mới. Từ thập niên 1960, Frank Sinatra và Tony Bennett từng tổ chức các chuỗi biểu diễn tại khách sạn ở Las Vegas. Đến những năm 2000, Celine Dion góp phần thay đổi cách nhìn về mô hình này khi duy trì các chương trình dài hạn tại thành phố.

Theo số liệu Billboard, các chuỗi biểu diễn của Celine Dion tại Las Vegas đạt tổng doanh thu 681,3 triệu USD qua 1.141 buổi diễn trong 16 năm.

Thay vì lưu diễn qua nhiều thành phố, các ngôi sao nhạc pop ngày càng chọn tổ chức nhiều đêm concert tại cùng một địa điểm - Ảnh: WireImage

Lợi thế của mô hình nằm ở việc ê kíp không phải liên tục vận chuyển sân khấu, thiết bị và nhân sự giữa các thành phố. Nghệ sĩ cũng có thể duy trì lịch sinh hoạt ổn định hơn, thay vì thường xuyên di chuyển bằng máy bay hoặc xe buýt trong thời gian lưu diễn. Việc cố định địa điểm còn tạo điều kiện đầu tư vào những sân khấu phức tạp.

Carín León trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên tổ chức chuỗi biểu diễn tại Sphere, nhà hát công nghệ cao ở Las Vegas (Mỹ) - Ảnh: Jerry Budar

Năm 2026, Carín León trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên tổ chức chuỗi biểu diễn tại Sphere ở Las Vegas, nơi có hệ thống màn hình LED độ phân giải cao bao quanh một phần khán phòng. Đây là kiểu dàn dựng đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa không gian biểu diễn và công nghệ hình ảnh.

Tuy nhiên, mô hình này chỉ phù hợp với những nghệ sĩ đủ sức thu hút lượng khán giả lớn trong nhiều đêm liên tiếp. Địa điểm tổ chức cũng cần có cơ sở vật chất và thị trường đủ mạnh để duy trì sức hút của chương trình.

Concert trở thành động lực du lịch

Không chỉ nghệ sĩ hưởng lợi, các chuỗi concert kéo dài còn có thể tạo nguồn thu cho địa phương tổ chức.

Năm 2025, Bad Bunny biểu diễn 31 đêm tại Puerto Rico, tạo ra hơn 200 triệu USD tác động kinh tế cho hòn đảo. Người hâm mộ đến xem concert cũng sử dụng các dịch vụ lưu trú, ăn uống, giao thông và du lịch, qua đó mở rộng lợi ích kinh tế ra ngoài phạm vi sự kiện.

Các chuỗi concert kéo dài không chỉ thu hút người hâm mộ mà còn tạo thêm nguồn thu cho ngành du lịch tại địa phương tổ chức - Ảnh: Eric Rojas

Mitch Rose, lãnh đạo bộ phận lưu diễn Bắc Mỹ của công ty giải trí Creative Artists Agency, nhận định khán giả có xu hướng xem những chuỗi biểu diễn này như một trải nghiệm tại điểm đến, tương tự các lễ hội âm nhạc lớn.

Bên cạnh buổi diễn, các cửa hàng bán sản phẩm lưu niệm và hoạt động dành cho người hâm mộ có thể góp phần tạo nên không khí riêng cho sự kiện.

Địa điểm tổ chức vì thế đóng vai trò quan trọng. New York, Las Vegas và Los Angeles có lợi thế nhờ hệ thống nhà thi đấu lớn và khả năng thu hút khách quốc tế. Trong khi đó, Puerto Rico là thị trường đặc biệt phù hợp với Bad Bunny, còn Paris là thị trường lớn của Celine Dion.

Khán giả phải tính thêm chi phí

Việc tổ chức nhiều đêm concert tại một địa điểm giúp nghệ sĩ giảm áp lực di chuyển, nhưng lại khiến khán giả ở xa phải tốn thêm chi phí để xem trực tiếp. Theo AP, vé xem Harry Styles tại New York có giá từ dưới 100 USD đến 1.000 USD. Ngoài tiền vé, người hâm mộ còn phải tính chi phí đi lại, khách sạn và ăn uống nếu đến từ thành phố khác.

Trên thực tế, việc giảm chi phí vận hành không đồng nghĩa giá vé sẽ giảm tương ứng. Giá vé còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường và quyết định của đơn vị tổ chức. Vì vậy, lợi ích về chi phí của phía sản xuất chưa chắc giúp khán giả tiết kiệm hơn, nhất là những người phải di chuyển đường dài để xem concert.

Khán giả đến xem concert phải tính thêm chi phí đi lại và lưu trú bên cạnh tiền vé - Ảnh: Buda Mendes

Dù vậy, hình thức này không nhất thiết thay thế tour lưu diễn truyền thống. John Meglen, đồng giám đốc điều hành Concerts West, cho rằng nghệ sĩ vẫn cần lưu diễn để duy trì sự hiện diện tại nhiều thị trường.

Hai hình thức có thể bổ sung cho nhau: một bên tập trung nguồn lực để tạo ra những chương trình quy mô lớn tại địa điểm cố định, bên còn lại đưa nghệ sĩ đến gần khán giả ở nhiều nơi. Bài toán đặt ra là làm sao cân bằng hiệu quả kinh doanh với khả năng tiếp cận của người hâm mộ.