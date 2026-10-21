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Con trai cả ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm Phó tổng giám đốc doanh nghiệp đứng sau King Coffee

tác giả
NGHI VŨ
NGHI VŨ
NGHI VŨ

Ông Đặng Lê Trung Nguyên, con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo, vừa được giới thiệu đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc TNI Group, doanh nghiệp do bà Thảo sáng lập.

Con trai cả ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm Phó tổng giám đốc doanh nghiệp đứng sau King Coffee - Ảnh 1.

Ông Đặng Lê Trung Nguyên, con trai cả của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo - Ảnh: Facebook

Ngày 21-10, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập thương hiệu King Coffee, công bố trên trang Facebook cá nhân thông tin con trai cả Đặng Lê Trung Nguyên đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc TNI Group.

Sinh năm 1998, ông Trung Nguyên là con trai cả trong bốn người con của bà Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên. Ông khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông và có ít thông tin công khai về quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc cũng như hoạt động kinh doanh.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo từng cùng ông Đặng Lê Nguyên Vũ gây dựng và phát triển thương hiệu cà phê Trung Nguyên, bắt đầu từ năm 1996 tại Buôn Ma Thuột. Sau khi hai người rạn nứt hôn nhân và phát sinh tranh chấp kinh doanh, bà Thảo phát triển hoạt động kinh doanh riêng với TNI Group và thương hiệu King Coffee, trong khi ông Vũ tiếp tục điều hành Trung Nguyên.

Trong bài đăng Facebook, bà Thảo cho rằng việc con trai đảm nhiệm vị trí mới là dấu mốc trên hành trình trưởng thành, học hỏi và tiếp nối sự nghiệp gia đình.

Trước đó, theo một số thông tin được báo chí đăng tải, ông Trung Nguyên từng du học nước ngoài. Năm 2020, bà Thảo từng chia sẻ việc con trai cả sử dụng 4.000 USD tiền tiết kiệm cá nhân để mua cà phê và khẩu trang hỗ trợ nhân viên y tế trong giai đoạn dịch COVID-19.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về lĩnh vực ông Trung Nguyên sẽ trực tiếp phụ trách tại TNI Group cũng như thời điểm chính thức bắt đầu đảm nhiệm chức vụ.

TNI Group do bà Lê Hoàng Diệp Thảo sáng lập, với thương hiệu cà phê nổi bật là King Coffee. Thương hiệu này ra mắt tại Mỹ vào tháng 10-2016, trước khi có mặt tại Việt Nam năm 2017 và mở rộng hoạt động ra nhiều thị trường quốc tế. Theo công bố của doanh nghiệp, King Coffee hiện có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc ông Trung Nguyên đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc TNI Group đánh dấu sự tham gia của thế hệ thứ hai trong gia đình vào hoạt động điều hành doanh nghiệp.

Con trai cả ông Đặng Lê Nguyên Vũ làm Phó tổng giám đốc doanh nghiệp đứng sau King Coffee - Ảnh 2.Trung Nguyên Legend khai trương quán cà phê đầu tiên tại Mỹ

Sau thành công của hai không gian quán Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend chỉ trong vòng 1 năm ra mắt tại Trung Quốc, ngày 29-9-2023, Trung Nguyên Legend chính thức khai trương không gian quán cà phê đầu tiên tại Mỹ.

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NGHI VŨ
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    Chủ đề: cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ lê hoàng diệp thảo King coffee Trung Nguyên

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