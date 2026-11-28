Một nữ du khách thích thú tham quan bằng xe đạp quanh các con đường ở Cồn Chim - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ngày 28-11, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết ban tổ chức Hội thi "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" năm 2026 (do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức) đã trao giải thưởng cho điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Cả nước có 8 điểm đến được công nhận và trao giải, trong đó có 5 điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026.

Năm điểm đến được vinh danh gồm Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long); Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên); Làng Tân Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị); Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Nà Tông - Nước non đại ngàn, điểm đến du lịch nông thôn xanh (xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang).

Bên cạnh đó, 3 điểm du lịch nông thôn được bình chọn năm 2026 gồm Điểm du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư (xã An Cư, tỉnh An Giang); Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô (phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và Điểm du lịch đồi chè Long Cốc (xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ).

Đáng chú ý, năm 2026, Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim tiếp tục phát huy lợi thế du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Tổng lượt khách đến Cồn Chim đạt 33.650 lượt, trong đó có 2.634 lượt khách lữ hành, 6.875 lượt khách đoàn, 652 lượt khách nước ngoài và 26.775 lượt khách lẻ. Điểm du lịch này cũng đón gần 900 lượt khách lưu trú.

Tổng doanh thu trong năm đạt trên 8 tỉ đồng, lợi nhuận trên 1,5 tỉ đồng. Kết quả này góp phần khẳng định sức hút của mô hình du lịch cộng đồng, khai thác hiệu quả những giá trị sinh thái, văn hóa và đời sống người dân địa phương.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Cồn Chim - chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ vì ban đầu nghĩ sẽ khó đoạt giải do truyền thông còn yếu, chuyển đổi số của bà con cũng còn hạn chế nên khi đưa lên bình chọn, lại là bình chọn công khai, rất bất lợi dù khảo sát và thực tế được đánh giá tốt".

Theo bà Vân, hiện mô hình du lịch cộng đồng Cồn Chim có 20 hộ tham gia. Tất cả người dân nơi đây đều có trách nhiệm bảo vệ môi trường, đặc biệt sản xuất hoàn toàn sạch, không sử dụng phân thuốc hóa học để bảo vệ môi trường tự nhiên và sức khỏe cộng đồng.

Giữa dòng Cổ Chiên hiền hòa, Cồn Chim (xã Hòa Minh) hiện lên như một cù lao xanh mát, bình yên. Tại đây, người dân chọn cách làm du lịch dựa vào tự nhiên, đưa những công việc, sản vật và nét văn hóa quen thuộc trong đời sống trở thành trải nghiệm dành cho du khách.

Tinh thần thuận thiên được thể hiện từ phương thức sản xuất đến cách tổ chức dịch vụ. Người dân kết hợp nuôi tôm và trồng lúa theo mô hình "con tôm ôm cây lúa", tận dụng điều kiện tự nhiên để tạo ra sản vật phục vụ đời sống và du lịch.

Hiện nơi này đang triển khai thêm một số mô hình du lịch mới để phục vụ du khách, như đưa khách bằng xuồng ba lá, để du khách trải nghiệm du lịch ven sông. Đẩy mạnh thực hiện bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đánh bắt thủy sản ở cồn theo thời gian quy định, không đánh bắt trong mùa sinh sản…

Hợp tác xã mong muốn sẽ trở thành điểm du lịch thú vị, đáng nhớ, mang đậm nét đặc sắc riêng khi du khách đến đây.

Du khách thích thú trải nghiệm làm món siro đá bào, một thức uống gắn liền với tuổi thơ của nhiều người - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Du khách nước ngoài trải nghiệm câu tôm tại Cồn Chim - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Một nữ du khách vui sướng khi câu dính con tôm càng xanh - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Giữa dòng Cổ Chiên hiền hòa, Cồn Chim hiện lên như một cù lao xanh mát, bình yên - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Du khách trải nghiệm chèo xuồng tại Cồn Chim - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Mô hình du lịch cộng đồng gắn kết sâu sắc với hệ sinh thái tự nhiên và tri thức cộng đồng. Hướng đi này đã giúp Cồn Chim được Tổ chức Du lịch ASEAN trao Giải thưởng Du lịch cộng đồng năm 2025. Điểm đến này cũng góp mặt trong top 12 mô hình tiêu biểu của Giải thưởng ESD Okayama (Nhật Bản) về giáo dục vì sự phát triển bền vững, được lựa chọn từ 267 đề cử của 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.