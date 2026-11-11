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Cơ hội trải nghiệm món Ý nguyên bản tại Tuần lễ Ẩm thực Ý lần thứ 11

tác giả
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC
NGỌC ĐỨC

Tuần lễ Ẩm thực Ý lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại TP.HCM (bao gồm Vũng Tàu), Đà Lạt, Đồng Nai..., nhân dịp ẩm thực Ý vừa được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Cơ hội trải nghiệm di sản UNESCO tại Tuần lễ Ẩm thực Ý lần thứ 11 - Ảnh 1.

Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM Alessandra Tognonato chia sẻ về những điểm đặc biệt của Tuần lễ Ẩm thực Ý sắp tới - Ảnh: TỔNG LÃNH SỰ QUÁN Ý TẠI TP.HCM

Trưa 10-11, Tổng lãnh sự quán Ý tại TP.HCM đã tổ chức buổi tiệc trưa "Hương vị mở màn Tuần lễ Ẩm thực Ý 2026 tại TP.HCM" tại tư dinh Tổng lãnh sự, trước thềm Tuần lễ Ẩm thực Ý lần thứ 11 tại Việt Nam.

Tại đây, Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM Alessandra Tognonato đã chia sẻ với báo chí về những điểm đặc biệt của Tuần lễ Ẩm thực Ý năm nay.

Tuần lễ sẽ diễn ra từ 14 đến 20-11 tại nhiều nơi trên TP.HCM, trong đó có phường Vũng Tàu. Ngoài ra, chương trình còn mở rộng đến cả Đà Lạt, với chuỗi tiệc ẩm thực và trình diễn nấu ăn của các đầu bếp Ý. Một số hoạt động sẽ kéo dài cả sang tháng 12.

Một trong những điểm đặc biệt của tuần lễ năm nay là được tổ chức ngay sau khi ẩm thực Ý được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Do đó, chủ đề được chọn là "Ẩm thực Ý, Di sản UNESCO: Tinh hoa từ những miền đất và chuỗi giá trị xuất sắc", nhấn mạnh mối liên kết giữa truyền thống ẩm thực, cộng đồng địa phương và chất lượng sản phẩm vùng miền.

Ngoài ra, nhiều món ăn Ý trong khuôn khổ tuần lễ sẽ được phục vụ kết hợp với các món đặc sản Việt Nam. Các trải nghiệm ẩm thực được thiết kế đa dạng, từ nhà hàng cao cấp đến cả ẩm thực gia đình, ẩm thực đường phố.

Cơ hội trải nghiệm món Ý nguyên bản tại Tuần lễ Ẩm thực Ý lần thứ 11 - Ảnh 2.

Bếp trưởng Luca Cappellato giới thiệu với các phóng viên về ẩm thực Ý - Ảnh: TỔNG LÃNH SỰ QUÁN Ý TẠI TP.HCM

Chia sẻ riêng với Tuổi Trẻ, bà Tognonato mong muốn cho người Việt thấy ẩm thực Ý phong phú hơn nhiều so với hình ảnh vài món đã quen thuộc.

"Ẩm thực Ý được tạo nên từ sự đa dạng, bởi mỗi vùng có sản vật riêng và cách nấu riêng", bà khẳng định.

Theo Tổng lãnh sự Ý, sự công nhận của UNESCO không chỉ dành cho chất lượng nguyên liệu, mà còn cho tình yêu nấu nướng và sẻ chia.

"Đây cũng là điểm chung giữa người Ý và người Việt. Khi ngồi vào bàn ăn, chúng tôi không chỉ để no bụng mà còn để nuôi dưỡng tâm hồn. Bàn ăn trở nên rôm rả, là nơi mọi người cười nói, kể chuyện, hỏi han cuộc sống của nhau, đôi khi chia sẻ cả những nỗi niềm. Đó là một phần đời sống gia đình và xã hội, vượt xa chuyện ăn uống", bà chia sẻ.

Một số hoạt động trong Tuần lễ Ẩm thực Ý 2026:

- 14-11: Tiệc mì tươi thủ công và rượu vang Ý tại nhà hàng Pasta Fresca (KQH Yersin, Đà Lạt).

- 18-11: Bếp trưởng Fabio Vitale (khách sạn New World Saigon) giới thiệu món Ý theo phong cách đương đại tại Upscale Vietnam (The Metropole, phường An Khánh).

- 16 đến 22-11: Chương trình quảng bá thực phẩm, đồ uống Ý "CIAO ITALIA!" tại Tops Market Thảo Điền (TP.HCM), GO! Đồng Nai và GO! Nha Trang.

- 20-11: Tiệc tôn vinh ẩm thực miền Trung nước Ý tại nhà hàng Luca Pizza & Italian (230 Phan Chu Trinh, phường Vũng Tàu).

- 5 và 6-12: Ẩm thực đường phố Ý tại Saigon Marina IFC.

- 15-12: Buổi chuyên đề về chuỗi cung ứng cà phê Ý, từ rang xay, máy móc đến đóng gói, tại trường đại học.

Cơ hội trải nghiệm món Ý nguyên bản tại Tuần lễ Ẩm thực Ý lần thứ 11 - Ảnh 3.Phát huy hợp tác kinh tế biển xanh Việt Nam - Ý

Trên boong tàu Hải quân Ý đang thăm cảng Nhà Rồng, học giả cả hai nước thảo luận về tiềm năng phát triển hợp tác hàng hải Việt - Ý.

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NGỌC ĐỨC
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    Chủ đề: Tổng lãnh sự Ý tại TP.HCM Pizza ẩm thực Ý

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