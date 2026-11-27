Nữ bệnh nhân 22 tuổi (TP Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch sau khi tự mua, tự pha và truyền dung dịch Glutathion tại nhà - Ảnh: BVCC

Các bác sĩ cho hay đây là hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan khi tự tiêm, truyền để làm đẹp tại nhà hoặc thực hiện thủ thuật tại cơ sở chưa được cấp phép.

Người bệnh cho biết chị đã tự mua Glutathion với mong muốn làm trắng da. Sau khi mang thuốc về nhà, chị pha thuốc vào dịch truyền rồi để dung dịch đã pha hơn một ngày mới tự đưa vào cơ thể qua đường truyền tĩnh mạch. Ngay sau đó, chị cảm thấy khó thở, mệt mỏi, buồn nôn, nôn nhiều, kèm theo huyết áp tụt.

Khi được chuyển đến khoa hồi sức nội khoa và chống độc - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người bệnh được hỗ trợ thở oxy, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch để nâng huyết áp, kháng sinh phổ rộng, đồng thời xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn bệnh phẩm máu.

Kết quả cấy máu phát hiện vi khuẩn Burkholderia cepacia. Kết hợp với diễn biến lâm sàng, các bác sĩ xác định đây là trường hợp sốc nhiễm khuẩn do vi khuẩn Burkholderia cepacia liên quan đến việc tự truyền thuốc tại nhà. Sốc nhiễm khuẩn là tình trạng cấp cứu có thể nhanh chóng dẫn đến suy đa cơ quan và đe dọa tính mạng.

Sau khi được cấp cứu kịp thời và điều trị theo phác đồ phù hợp, tình trạng của người bệnh dần cải thiện.

Sau hai ngày điều trị, huyết áp ổn định, người bệnh đã có thể ngừng thuốc vận mạch và tiếp tục được điều trị bằng kháng sinh, theo dõi sát chức năng các cơ quan.

Bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, khoa hồi sức nội khoa và chống độc - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết: "Việc tự pha thuốc và đặt đường truyền tại nhà sẽ không đảm bảo điều kiện vô khuẩn tuyệt đối.

Vi khuẩn từ dụng cụ hoặc môi trường dễ dàng xâm nhập vào dung dịch; đặc biệt khi để lâu sau pha, vi khuẩn sẽ sinh sôi mạnh mẽ và đi thẳng vào máu khi truyền, gây sốc phản vệ hoặc sốc nhiễm khuẩn".

Ca bệnh là lời cảnh báo về những biến chứng có thể đe dọa tính mạng khi tự tiêm, truyền để làm đẹp tại nhà hoặc thực hiện thủ thuật tại cơ sở chưa được cấp phép. Trên thực tế, có những trường hợp chỉ đến bệnh viện khi đã xuất hiện biến chứng nặng như sốc phản vệ, nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm khuẩn.

Bác sĩ Lộc khuyến cáo, người dân cần tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng dịch vụ làm đẹp có tiêm, truyền hoặc can thiệp xâm lấn. Để giảm nguy cơ biến chứng, cần lưu ý: Không tự tiêm, truyền để làm đẹp tại nhà: Không tự mua thuốc, pha dung dịch hoặc nhờ người không có chuyên môn y tế thực hiện. Những lời quảng cáo về hiệu quả làm đẹp không bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép: Trước khi thực hiện, hãy kiểm tra xem cơ sở có được phép thực hiện thủ thuật đó hay không và trao đổi với bác sĩ về lợi ích, nguy cơ cũng như cách theo dõi sau thủ thuật. Đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường: Nếu sau tiêm, truyền xuất hiện sốt cao, rét run, mệt lả, buồn nôn, nôn, tê bì hoặc sưng đau tại chỗ tiêm, cần đến cơ sở y tế để được đánh giá. Nếu có biểu hiện tụt huyết áp, cần được cấp cứu ngay. Không trì hoãn việc đi khám để chờ thuốc hạ sốt có tác dụng hoặc thử các biện pháp truyền miệng.