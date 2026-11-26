Người đàn ông ở xã Khánh Hưng đã chuyển nhầm 1 tỉ đồng vào tài khoản người khác, và phải nhờ công an hỗ trợ nhận lại tiền - Ảnh: Công an xã Khánh Hưng

Trước đó ngày 21-11, một người đàn ông trên địa bàn đã đến Công an xã Khánh Hưng trình báo về việc chuyển nhầm 1 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của người khác. Theo trình báo, người này thực hiện 3 giao dịch liên tiếp với số tiền lần lượt là 400 triệu đồng, 400 triệu đồng và 200 triệu đồng, nhưng chọn nhầm người thụ hưởng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Khánh Hưng xác minh và xác định chủ tài khoản nhận tiền là ông N.Q.N. (ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Công an xã Khánh Hưng đã gửi công văn đề nghị Công an xã Tân Hà Lâm Hà phối hợp mời ông N. làm việc. Ông N. sau đó đã hoàn trả toàn bộ số tiền 1 tỉ đồng cho người chuyển nhầm.

Công an xã Khánh Hưng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Khi phát hiện chuyển nhầm, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng để yêu cầu tra soát và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết.