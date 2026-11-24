Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ viện Triều Tiên Kim Jong Un đã tiếp nhận quốc thư từ Đại sứ mới được bổ nhiệm của 10 nước, trong đó có Việt Nam - Ảnh: KCNA

Tại Trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày 22-11, Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Doãn Khánh Tâm đã trình Ủy nhiệm thư lên Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo Báo Thế giới và Việt Nam (Bộ Ngoại giao), cùng trình Ủy nhiệm thư dịp này có Đại sứ của 6 nước Indonesia, Thụy Điển, Nga, Brazil, Cộng hòa Czech và Ấn Độ, cùng 3 Đại sứ kiêm nhiệm Triều Tiên của Philippines, Thái Lan và Bangladesh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Kim Jong Un trân trọng chuyển lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo và Nhân dân các nước, đồng thời khẳng định Triều Tiên sẽ bảo đảm đầy đủ các quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao của các Đại sứ theo luật pháp quốc tế và quy định pháp luật của nước sở tại.

Đáng chú ý, Chủ tịch Kim Jong Un cho biết đây là lần đầu tiên sau hơn 30 năm, lãnh đạo cấp cao nhất của Triều Tiên trực tiếp tiếp nhận Ủy nhiệm thư của các Đại sứ nước ngoài.

Sự thay đổi này diễn ra sau khi Triều Tiên sửa đổi Hiến pháp hồi tháng 3, chuyển thẩm quyền tiếp nhận Ủy nhiệm thư từ Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao sang Chủ tịch Quốc vụ.

Đại sứ Doãn Khánh Tâm trình Ủy nhiệm thư lên Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: KCNA

Về định hướng phát triển trong nước, nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết nước này đặt mục tiêu phát triển đất nước toàn diện, độc lập, đổi mới đời sống vật chất và văn hóa của người dân; ưu tiên thúc đẩy kinh tế tăng trưởng ổn định, bền vững và cân đối, đồng thời củng cố, phát triển chế độ nhà nước và xã hội lấy con người làm trung tâm.

Đề cập tình hình quốc tế, Chủ tịch Kim Jong Un nhận định thế giới đang chứng kiến cuộc khủng hoảng an ninh trên phạm vi toàn cầu, cùng những biến động về chính trị và kinh tế, khiến tình hình quốc tế ngày càng phức tạp, khó dự báo.

Về tình hình khu vực, Chủ tịch Kim Jong Un cho rằng môi trường chính trị, quân sự tại Đông Á và tình hình an ninh của Triều Tiên đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với nước này về việc tăng cường sức mạnh và năng lực nhằm bảo đảm an ninh và duy trì hòa bình.

Về chính sách đối ngoại, ông khẳng định Triều Tiên hướng tới mở rộng và phát triển quan hệ với các nước trên tinh thần độc lập, hòa bình, hữu nghị, đồng thời bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Theo đó, hòa bình, phát triển và thịnh vượng là những giá trị cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Triều Tiên.

Chủ tịch Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng các Đại sứ sẽ tích cực thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên với các quốc gia, vì lợi ích chung.