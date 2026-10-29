Chủ tịch Quốc hội Lào và Phu nhân sắp thăm Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone (khi còn trên cương vị Thủ tướng) gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Nhà Quốc hội hồi tháng 6-2026 - Ảnh: Quochoi.vn

Ngày 29-10, Bộ Ngoại giao phát thông cáo cho biết Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 5-11, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.

Đây là chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam của ông Sonexay Siphandone sau khi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Lào ngày 5-10-2026.

Chuyến đi diễn ra chưa đầy một tháng sau chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng (ngày 8 và 9-10), cũng như chuyến thăm Việt Nam của Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong (ngày 14 đến 16-10).

Trên cương vị Thủ tướng Lào từ tháng 12-2022 đến đầu tháng 10-2026, ông Sonexay Siphandone đã nhiều lần sang Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức hoặc tham dự hoạt động đa phương.

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, ngoại giao không ngừng được củng cố và phát triển bền vững, thực chất.

Đặc biệt, sau khi hai Đảng tổ chức thành công Đại hội Đảng, lãnh đạo cao nhất của hai Đảng đều lựa chọn Việt Nam và Lào là nước đầu tiên thăm chính thức. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, điều này thể hiện tình cảm gắn bó thân thiết giữa hai nước, khẳng định sự nhất quán trong đường lối đối ngoại của Việt Nam và Lào, luôn dành ưu tiên cao nhất cho nhau.

Các chuyến thăm đã đề ra định hướng phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới, đặc biệt trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (trên cương vị Tổng Bí thư vào tháng 12-2025), hai nước chính thức nâng tầm quan hệ, bổ sung nội hàm "gắn kết chiến lược", xác lập những nguyên tắc nền tảng và định vị mới cho quan hệ song phương trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều biến động.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực, với 7 tháng đầu năm 2026 có thêm 20 dự án được đầu tư vào Lào, vốn đầu tư đăng ký đạt 638,3 triệu USD, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Qua đó nâng tổng vốn đầu tư lũy kế lên 7,04 tỉ USD với 300 dự án, giúp Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Lào.

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước luôn được các thế hệ lãnh đạo Quốc hội hai nước quan tâm vun đắp để phát triển.

Hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong soạn thảo Hiến pháp và hệ thống pháp luật, cũng như phối hợp với Chính phủ và Mặt trận trong các vấn đề đối nội và đối ngoại của Nhà nước, hỗ trợ lẫn nhau trong các diễn đàn khu vực và quốc tế.