Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu thực hiện '6 rõ', không để chậm các công trình trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm - Ảnh: T.D.

Ngày 23-10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin ông Nguyễn Đức Tâm - Chủ tịch UBND tỉnh - vừa chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tính lan tỏa và Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

Từng nhiệm vụ phải rõ người, rõ thời hạn hoàn thành

Tại phiên họp, ông Tâm ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, ban quản lý dự án và địa phương trong triển khai các công trình trọng điểm. Tuy nhiên tiến độ một số dự án vẫn chưa đạt yêu cầu, cần có giải pháp quyết liệt hơn để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, thời gian từ nay đến cuối năm 2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc phải thực hiện rất lớn. Vì vậy các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Ông Tâm yêu cầu việc triển khai các dự án phải bảo đảm tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Đặc biệt, từng nhiệm vụ được giao phải gắn với thời hạn hoàn thành cụ thể, xác định trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cá nhân phụ trách.

Đối với các chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại của từng dự án, xác định những phần việc cần ưu tiên, thời hạn hoàn thành và phân công trách nhiệm đến từng cán bộ.

Các xã, phường phải chủ động phối hợp với chủ đầu tư, theo dõi sát tiến độ triển khai, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đặc biệt, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được tập trung giải quyết dứt điểm theo các mốc thời gian đã cam kết.

Với những dự án đã có mặt bằng, các ban quản lý dự án phải yêu cầu nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và các nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát tại hiện trường, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ đạo và Chủ tịch UBND tỉnh về những vấn đề phát sinh để kịp thời có giải pháp xử lý.

"Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ chung" là yêu cầu được Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đối với các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan.

Các cơ quan, đơn vị phải chủ động phối hợp, xử lý công việc thuộc thẩm quyền, tạo chuyển biến thực chất trong triển khai các công trình trọng điểm, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2026.

Ông Nguyễn Phúc Nhân, Giám đốc Sở Xây dựng, phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: T.D.

Đẩy nhanh cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, sẵn sàng cho đường sắt tốc độ cao

Theo báo cáo tại phiên họp, sau những chỉ đạo tại kỳ họp trước, việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực.

Nhiều dự án giao thông tiếp tục được đẩy nhanh thi công, khối lượng thực hiện và tỉ lệ giải ngân tăng so với kỳ báo cáo trước.

Đáng chú ý, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành việc khởi công dự án cầu Trà Khúc 1, một trong những công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Đối với dự án đường bộ cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Đây là dự án giao thông có ý nghĩa quan trọng trong kết nối khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường liên kết vùng.

Với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án đã đạt kết quả tích cực. Khối lượng thực hiện của một số dự án tăng cao so với kỳ báo cáo trước.

Riêng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Quảng Ngãi, các cơ quan, đơn vị đang triển khai lập quy hoạch chi tiết các khu tái định cư và khu cải táng mồ mả để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng thời tỉnh đang triển khai lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn, làm cơ sở trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.