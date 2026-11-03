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Chủ tịch Đà Nẵng phê bình nghiêm khắc các đơn vị để 52 nhiệm vụ chưa hoàn thành

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ tồn đọng, đồng thời phê bình nghiêm khắc một số đơn vị chậm trễ.

Vì sao 1 ban quản lý dự án ở Đà Nẵng bị chủ tịch thành phố phê bình nghiêm khắc? - Ảnh 1.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật cùng một số đơn vị bị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê bình - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo rà soát của Văn phòng UBND TP Đà Nẵng về thực hiện các thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND TP, từ ngày 1-1-2026 đến 25-10-2026, còn 52 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành.

Trong đó, 28 nhiệm vụ chưa có báo cáo kết quả thực chất, 18 nhiệm vụ đang thực hiện chậm tiến độ, 5 nhiệm vụ phối hợp chưa đủ báo cáo, 1 nhiệm vụ đã có kết quả nhưng cần rà soát, xác nhận.

UBND TP đánh giá tình trạng chậm trễ này ảnh hưởng trực tiếp đến kỷ luật, kỷ cương hành chính và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê bình nghiêm khắc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương để tồn đọng nhiều nhiệm vụ quá hạn kéo dài, đặc biệt là các nhiệm vụ đã quá hạn trên 60 ngày nhưng chưa có báo cáo kết quả thực chất.

Các đơn vị được nêu như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Vì sao 1 ban quản lý dự án ở Đà Nẵng bị chủ tịch thành phố phê bình nghiêm khắc? - Ảnh 2.

Nhiệm vụ liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án đường gom, đường kết nối đường gom với đường dân sinh thuộc dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan bị trễ hạn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Đối với 28 nhiệm vụ chưa có báo cáo kết quả thực chất: Chủ tịch UBND TP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương kiểm tra, rà soát và giải trình cụ thể kết quả, nguyên nhân chậm trễ và cam kết mốc thời gian hoàn thành.

Với 18 nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chậm tiến độ, các đơn vị chủ trì tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc.

Trường hợp vượt thẩm quyền hoặc đề nghị điều chỉnh tiến độ, phải báo cáo TP trước ngày 5-11 để xem xét, chỉ đạo.

Theo tìm hiểu, trong danh sách các nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đứng đầu với 14 nhiệm vụ quá hạn, Sở Nông nghiệp và Môi trường 8 nhiệm vụ quá hạn, Trung tâm Phát triển quỹ đất 5 nhiệm vụ quá hạn.

Trong số các nhiệm vụ quá hạn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật có việc đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo nâng cấp công viên 29 Tháng 3.

Theo thông báo 561 ngày 9-6-2026, ban được giao tổ chức thi công, hoàn thành nghiệm thu và bàn giao công trình trong tháng 9-2026. Nhiệm vụ này quá hạn 25 ngày.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có nhiều nhiệm vụ chậm trễ.

Đơn cử, theo thông báo 204 ngày 20-3-2026 về kết luận tại buổi kiểm tra thực tế về công tác giải phóng mặt bằng một số dự án, nhiệm vụ được giao cho Sở này quá hạn 218 ngày.

Vì sao 1 ban quản lý dự án ở Đà Nẵng bị chủ tịch thành phố phê bình nghiêm khắc? - Ảnh 4.Đà Nẵng: Bêu tên 5 nhà thầu yếu kém, thi công chậm, dừng công trình

Ngày 18-5, UBND TP Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND TP vừa có ý kiến chỉ đạo liên quan đến báo cáo, rà soát định kỳ năng lực nhà thầu quý 1 năm 2026.


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    Chủ đề: phê bình nhiệm vụ Đà Nẵng Sở Nông nghiệp và Môi trường Ban Quản lý dự án đầu tư

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