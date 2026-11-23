Mời Quý bạn đọc đón xem chương trình tư vấn chủ đề "Đồng mắc Cúm, Phế cầu, RSV trên người già và người có bệnh nền" - Ảnh: BVCC

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết, cúm và RSV là hai tác nhân gây bệnh do virus, trong khi phế cầu là vi khuẩn có thể cư trú ở vùng mũi họng mà không gây triệu chứng. Dù khác nhau về bản chất và cơ chế gây bệnh, cả ba đều là những tác nhân đáng lưu ý đối với sức khỏe hô hấp.

Khi cúm, phế cầu và RSV cùng xuất hiện, nguy cơ đồng nhiễm càng khiến sức khỏe người cao tuổi và người có bệnh nền thêm phần dễ tổn thương.

Đáng lưu ý, bệnh không phải lúc nào cũng khởi phát bằng sốt cao hay triệu chứng rầm rộ. Khó thở tăng so với thường ngày, thở nhanh, đau tức ngực, lừ đừ, lú lẫn, ăn uống kém rõ rệt hoặc tình trạng ho, sốt giảm rồi nặng trở lại đều là những thay đổi cần được chú ý.

Vai trò của tiêm chủng trong các biện pháp dự phòng

Chăm sóc sức khỏe không nên chỉ bắt đầu khi xuất hiện triệu chứng. Trong các biện pháp dự phòng, tiêm chủng có vai trò quan trọng đối với những bệnh đã có vắc xin phòng ngừa.

Vắc xin cúm hướng đến virus cúm và thường được khuyến cáo tiêm nhắc hằng năm. Vắc xin phế cầu giúp phòng bệnh do những týp phế cầu được bao phủ trong vắc xin; lịch tiêm phụ thuộc loại vắc xin và tiền sử tiêm. Vắc xin RSV giúp giảm nguy cơ bệnh đường hô hấp dưới do RSV ở nhóm được khuyến cáo. Mỗi loại có phạm vi bảo vệ và chỉ định riêng.

Việc xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho người cao tuổi và người có bệnh nền cần được cá thể hóa, không áp dụng một lịch tiêm giống nhau cho tất cả mọi người. Trong đó, độ tuổi là yếu tố đầu tiên cần xem xét, bởi chỉ định tiêm chủng của từng loại vắc xin có thể khác nhau theo từng nhóm tuổi.

Bên cạnh đó, tình trạng bệnh nền và mức độ kiểm soát bệnh cũng rất quan trọng. Chẳng hạn, với người mắc đái tháo đường, cần đánh giá tình trạng biến chứng và khả năng kiểm soát đường huyết; với người mắc bệnh tim mạch, cần xem xét tình trạng suy tim hoặc bệnh mạch vành.

Đừng đợi bệnh mới tiêm vắc xin

Một lưu ý khác là không nên đợi đến khi sức khỏe suy yếu mới bắt đầu nghĩ đến việc tiêm phòng. Khi cơ thể còn khỏe mạnh là thời điểm thuận lợi để tạo đáp ứng miễn dịch.

Ở người cao tuổi, tình trạng suy giảm miễn dịch có thể tiến triển theo thời gian, khiến khả năng đáp ứng với vắc xin không còn tối ưu như trước. Do đó, việc chủ động xây dựng kế hoạch phòng bệnh từ sớm, ngay trong quá trình thăm khám và theo dõi bệnh nền định kỳ, có ý nghĩa quan trọng.

Việc từng mắc cúm hay viêm phổi cũng không đồng nghĩa đã có miễn dịch bảo vệ lâu dài. Virus cúm có thể thay đổi qua từng năm, trong khi phế cầu có nhiều chủng khác nhau.

Miễn dịch hình thành sau khi nhiễm bệnh tự nhiên cũng không nhất thiết tạo được khả năng bảo vệ đầy đủ và kéo dài. Vì vậy, người từng mắc bệnh vẫn cần trao đổi với bác sĩ về nhu cầu và thời điểm tiêm chủng phù hợp.

Chủ động phòng bệnh, trong đó có tiêm chủng phù hợp theo tư vấn của nhân viên y tế, là cách giảm thiểu nguy cơ và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Đừng đợi đến khi bệnh xuất hiện mới bắt đầu phòng ngừa.

Chủ động bảo vệ sức khỏe hô hấp cho người cao tuổi, người có bệnh nền - Thực hiện: Diệu Linh - Khánh Ly - Chí Kiên - Trường Phong - Trinh Trà