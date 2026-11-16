PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS.BS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ; PGS.TS.BS Trần Kim Sơn, Chủ tịch Liên Chi hội Tăng huyết áp ĐBSCL; đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cùng lãnh đạo các hội chuyên môn, chuyên gia và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn. Về phía doanh nghiệp đồng hành có ông Aymeric Menard, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Servier Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS.BS. Hoàng Quốc Cường nhấn mạnh Chương trình tăng cường nhận thức và năng lực về truyền thông, điều trị và quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường (Chương trình AS ONE) là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý bệnh không lây nhiễm, phát huy vai trò của y tế cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe liên tục, lấy người dân làm trung tâm.

Tăng cường phối hợp giữa các tuyến y tế

Là một trong những địa phương tiên phong triển khai Chương trình AS ONE, ngành Y TP. Cần Thơ xác định quản lý tăng huyết áp và đái tháo đường là mô hình trọng điểm để chuẩn hóa chuyên môn, xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng cường kết nối giữa các tuyến y tế.

Thông qua sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở khám chữa bệnh, các hội chuyên môn và đối tác đồng hành, chương trình được kỳ vọng góp phần nâng cao tỷ lệ kiểm soát bệnh, giảm biến chứng tim mạch - chuyển hóa và từng bước hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Sở Y tế thành phố Cần Thơ và Công ty TNHH Servier Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác triển khai Chương trình AS ONE

Đại diện Công ty TNHH Servier Việt Nam, ông Aymeric Menard khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng ngành Y tế TP Cần Thơ trong chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, hỗ trợ nguồn lực và triển khai các giải pháp lấy người bệnh làm trung tâm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong truyền thông y tế

Tiếp nối Hội nghị đồng thuận và ký kết Chương trình AS ONE, chiều cùng ngày, Sở Y tế TP Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học "Truyền thông y tế và truyền thông số" với sự tham gia báo cáo của PGS.TS.BS Lê Khắc Bảo, Phó giám đốc Bệnh viện.

Tại hội thảo, các chuyên gia khẳng định truyền thông đang trở thành trụ cột quan trọng trong hệ thống y tế hiện đại, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe, tăng cường tuân thủ điều trị và xây dựng niềm tin của người dân đối với ngành y tế.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong truyền thông y tế

Các báo cáo chuyên đề cho thấy dưới tác động của internet, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI), người dân ngày càng chủ động tìm kiếm, đánh giá và đối chiếu thông tin trên không gian số trước khi lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh.

Điều này đòi hỏi các cơ sở y tế phải xây dựng hệ sinh thái truyền thông số hiện đại, đa nền tảng, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, dễ tiếp cận và tạo dựng niềm tin xã hội.

Khảo sát tại 21 cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ cho thấy hoạt động truyền thông đã được quan tâm triển khai nhưng vẫn còn hạn chế về nguồn nhân lực chuyên trách, năng lực ứng dụng công nghệ và công tác đánh giá hiệu quả.

Các đơn vị có nhu cầu cao về đào tạo kỹ năng xây dựng chiến lược truyền thông, phát triển nội dung số, ứng dụng AI, truyền thông hợp kênh, quản trị khủng hoảng và đo lường hiệu quả hoạt động truyền thông.

Đặc biệt, các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu xây dựng "niềm tin số" thông qua việc chuẩn hóa nguồn thông tin chính thống, tăng cường hiện diện trên các nền tảng số, phát triển thư viện sức khỏe điện tử, nâng cao năng lực của đội ngũ chuyên gia truyền thông y tế và ứng dụng hiệu quả AI trong cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Hội nghị đồng thuận và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác triển khai Chương trình tăng cường nhận thức và năng lực về truyền thông, điều trị và quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường giai đoạn 2026 - 2030.

Thông qua kinh nghiệm thực tiễn từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, hội thảo góp phần nâng cao năng lực truyền thông cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên y tế, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Việc kết hợp triển khai Chương trình AS ONE với nâng cao năng lực truyền thông thể hiện định hướng phát triển y tế hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, gắn kết chuyên môn, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý bệnh không lây nhiễm và thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân tại TP Cần Thơ.