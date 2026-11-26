Ngành chức năng thăm hỏi, động viên một người dân nghi bị chó dại cắn - Ảnh: CTV

Ngày 26-11, thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa có báo cáo về vụ việc chó nghi mắc bệnh dại tấn công nhiều người dân tại xã U Minh và xã Nguyễn Phích.

Theo báo cáo của Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực U Minh, con chó này nặng khoảng 18kg, thuộc hộ gia đình ông Lâm Hồng Sơn (ngụ ấp Cái Tàu, xã U Minh).

Trong hai ngày 23 và 24-11, con chó bỗng dưng có biểu hiện hung dữ bất thường, chạy rông từ ấp Cái Tàu (xã U Minh) sang ấp 9 (xã Nguyễn Phích) và cắn 7 người dân bị thương.

Sau khi chó cắn người tại xã Nguyễn Phích, người dân địa phương đã vây bắt, xử lý và ném con chó xuống sông. Lực lượng thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy xác chó, do đó chưa thể lấy mẫu xét nghiệm để xác định chính xác bệnh dại.

Cả 7 nạn nhân bị chó cắn đều đã được gia đình đưa đến cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm thuốc phòng dại.

Nhận định đây là trường hợp có nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao khi không còn mẫu vật để xét nghiệm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch mà không chờ kết quả xét nghiệm.

Hiện lực lượng chức năng đang truy vết toàn bộ số chó, mèo từng tiếp xúc hoặc bị con chó nghi dại này cắn để yêu cầu chủ nuôi xích nhốt, theo dõi. Đồng thời ngành thú y tiến hành rà soát tổng đàn chó, mèo tại hai xã cùng các khu vực giáp ranh để tiêm phòng bao vây; bố trí hóa chất tiêu độc khử trùng tại hộ nuôi cũng như dọc tuyến đường con chó đã di chuyển.