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Chính phủ yêu cầu xây dựng đề án quản lý học sinh dùng điện thoại thông minh, mạng xã hội

tác giả
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO
NGUYÊN BẢO

Yêu cầu được nêu trong Nghị quyết ngày 6-11 của Chính phủ về giao nhiệm vụ cho địa phương, bộ ngành trong tháng 11 và thời gian tới.

Chính phủ yêu cầu xây dựng đề án quản lý học sinh dùng điện thoại thông minh, mạng xã hội - Ảnh 2.

Việc sử dụng điện thoại thông minh của học sinh tới đây sẽ có quy định mới - Ảnh minh họa: AI

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai xây dựng, trình ban hành Đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, phù hợp với từng cấp học.

Theo điều lệ trường THCS, THPT, từ năm 2020, học sinh được sử dụng điện thoại trong giờ học để phục vụ học tập, với sự đồng ý của giáo viên. 

Điều chỉnh mới này xuất phát từ thực tế có các tình huống học sinh cần sử dụng những tính năng của điện thoại thông minh vào việc thực hiện yêu cầu học tập, tìm kiếm tài liệu tham khảo ngay trong thời gian diễn ra giờ học.

Quy định này từng gây nhiều tranh cãi. Trong khi nhiều học sinh reo hò vui sướng thì các hiệu trưởng, giáo viên và cả phụ huynh tỏ ra lo ngại học sinh có thể mất tập trung, làm việc riêng trong trường.

Thời gian qua, nhiều tỉnh, thành phố cũng đã yêu cầu các trường siết việc này, bằng cách quản lý điện thoại của học sinh trước tiết học đầu tiên, trả lại sau giờ tan học.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả. 

Phối hợp với Bộ Tài chính, các địa phương rà soát, xác định nhu cầu, xây dựng lộ trình cụ thể theo từng năm để giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp, đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện các giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; xây dựng văn hóa học đường, chấn chỉnh, phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và tích cực.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Hoàn thiện cơ chế quản lý, tổ chức, vận hành đối với các trường phổ thông nội trú biên giới đất liền; hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn, kịp thời khắc phục bất cập trong vận hành các trường đã đưa vào sử dụng.

Phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Chính phủ yêu cầu xây dựng đề án quản lý học sinh dùng điện thoại thông minh, mạng xã hội - Ảnh 2.Cho học sinh dùng điện thoại trong lớp, nên không?

TTO - Trong khi nhiều học sinh reo hò vui sướng thì các hiệu trưởng, giáo viên và cả phụ huynh tỏ ra lo ngại với quy định cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong trường THCS, THPT mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành.

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NGUYÊN BẢO
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    Chủ đề: học sinh dùng điện thoại Bộ Giáo dục và Đào tạo điện thoại thông minh mạng xã hội quản lý việc sử dụng điện thoại

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