Chi Pu lộng lẫy trong bộ cánh của Dior trên thảm đen Weibo Gala - Ảnh: FBNV

Tối 28-11, Weibo Gala diễn ra tại Hong Kong, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng của châu Á như Trương Bá Chi, Bạch Lộc, Dương Tử, Lưu Đào, Lý Nhược Đồng, Thành Nghị, Kai, Sehun, Mai Davika... Trong đó, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất góp mặt tại sự kiện năm nay.

Chi Pu là Ca sĩ được yêu thích của năm

Trên thảm đen Weibo Gala, Chi Pu xuất hiện trong thiết kế đầm dạ hội màu đen của Dior. Bộ trang phục có phần thân cúp ngực, đính sequin lấp lánh, kết hợp phần váy xòe rộng và tà dài. Thiết kế mang đến diện mạo nổi bật, gợi liên tưởng đến hình ảnh thiên nga đen.

Tại sự kiện, Chi Pu được xướng tên ở hạng mục Ca sĩ được yêu thích của năm. Trong phần phát biểu nhận giải, Chi Pu sử dụng tiếng Trung và mở đầu bằng lời chào "xin chào" bằng tiếng Việt.

Chi Pu tiếp tục nhận tin vui, giành giải Ca sĩ được yêu thích của năm của Weibo Gala - Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự ủng hộ của người hâm mộ trong suốt thời gian qua.

"Tôi cảm ơn Weibo đã trao giải thưởng này cho tôi. Đây là một vinh dự đặc biệt và có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tôi cũng vô cùng cảm ơn các fan đã luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa" - Chi Pu nói.

Đây không phải lần đầu Chi Pu góp mặt tại sự kiện mang thương hiệu Weibo trong năm 2026.

Trước đó, tối 1-8, cô tham dự Weibo Gala tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Cô trình diễn ca khúc Chưa bao giờ và được trao giải Nghệ sĩ có sức hút sân khấu toàn diện. Khi ấy, Chi Pu xúc động gửi lời cảm ơn vì có cơ hội đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với khán giả châu Á.

Nữ ca sĩ chọn kiểu tóc búi cao thanh lịch, kết hợp trang sức kim cương lấp lánh, khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng thần thái sang trọng, tự tin - Ảnh: Weibo

Theo Sina, Weibo Gala là sự kiện thường niên do nền tảng Weibo tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế mang thương hiệu này được tổ chức tại Hong Kong.

Đêm hội được xây dựng xoay quanh bốn chủ đề gồm lan tỏa mạch nguồn văn hóa, đột phá ranh giới bằng đổi mới công nghệ, kết nối thông qua thể thao và ánh sao văn hóa giải trí.

Thông qua các chủ đề này, chương trình hướng đến sự kết nối giữa truyền thống với hiện đại, công nghệ với nhân văn, thể thao với văn hóa đô thị và nghệ thuật Hoa ngữ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.