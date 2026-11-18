Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Thế Phước và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng chị Dương Thị Vui - Ảnh: Tỉnh Đoàn Lào Cai

Sáng 18-11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác cán bộ, công nhận chức danh Bí thư và Phó bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại buổi lễ, đại diện Trung ương Đoàn công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc công nhận chị Dương Thị Vui giữ chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và quyết định công nhận anh Lê Hà Khương Anh giữ chức danh Phó bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng chị Dương Thị Vui và anh Lê Hà Khương Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Kim Quy chúc mừng chị Dương Thị Vui và anh Lê Hà Khương Anh được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng, giao nhiệm vụ mới.

Anh Quy đề nghị trên cương vị công tác được giao, hai anh chị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

Đồng thời không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đặc biệt, cần bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển.

Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Thế Phước và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Kim Quy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng anh Lê Hà Khương Anh - Ảnh: Tỉnh Đoàn Lào Cai

Chị Dương Thị Vui, tân Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Tỉnh ủy và các cấp, các ngành, đồng thời khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với bản thân.

Trên cương vị mới, chị Vui hứa sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức thi lựa chọn nhân sự để giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn. Chị Dương Thị Vui vượt qua 7 thí sinh và được giới thiệu ứng cử chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai.

Ngày 11-11, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn bầu kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chị Dương Thị Vui được bầu với số phiếu tín nhiệm 100%.

Như vậy, Thường trực Tỉnh Đoàn Lào Cai hiện có Bí thư là chị Dương Thị Vui, các Phó bí thư Triệu Trí Lộc, Hoàng Mạnh Linh, Lê Hà Khương Anh.

Chị Dương Thị Vui 35 tuổi, dân tộc Tày, quê quán xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai, trình độ chuyên môn cử nhân sư phạm. Chị Vui từng giữ các chức Phó bí thư Huyện Đoàn Văn Chấn (tỉnh Yên Bái cũ), chuyên viên rồi Phó chánh văn phòng Tỉnh Đoàn Yên Bái, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Yên Bái rồi Phó bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái. Sau khi lập tỉnh Lào Cai mới, chị Vui làm Phó bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai kiêm Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lào Cai.