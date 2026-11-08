Chất lượng không khí TP.HCM ở 7 trạm đo sáng nay ra sao?

Chất lượng không khí tại TP.HCM sáng nay không gây hại, tuy nhiên một số nhóm người nhạy cảm về hô hấp cần chú ý - Ảnh: P.Q

Có 7 trạm đo quan trắc chất lượng không khí của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt tại TP.HCM. Số liệu cho thấy khu vực trung tâm TP.HCM, Bình Dương cũ chất lượng không khí có phần thấp hơn khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ.

Cụ thể, tại trạm đo Khu Liên cơ quan Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại đường Lý Chính Thắng chất lượng không khí ở mức chấp nhận được.

Tuy nhiên, đối với những người nhạy cảm (người già, trẻ em, người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch…) có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe.

Tương tự tại trạm Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một chất lượng không khí cũng ở mức chấp nhận được. Tại trạm này trong các ngày 2, 4, 5-11 chất lượng không khí ở mức tốt.

Tại trạm đường Lê Hữu Kiều, phường Bình Trưng (Ngã ba Lê Hữu Kiều và Trương Văn Bang) chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ, các Trạm Trường tiểu học Tóc Tiên (xã Châu Pha), trạm đường Huyền Trân Công Chúa, phường Tam Thắng, trạm ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27-4, trạm Ngã tư Giếng nước chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu Cũ, cả tuần qua chất lượng không khí đều ở mức tốt.