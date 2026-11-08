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Chất lượng không khí TP.HCM ở 7 trạm đo sáng nay ra sao?

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Sáng nay, thông tin quan trắc của Cục Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiển thị chất lượng không khí tại TP.HCM ở mức tốt tới trung bình.

Chất lượng không khí TP.HCM ở 7 trạm đo sáng nay ra sao? - Ảnh 1.

Chất lượng không khí tại TP.HCM sáng nay không gây hại, tuy nhiên một số nhóm người nhạy cảm về hô hấp cần chú ý - Ảnh: P.Q

Có 7 trạm đo quan trắc chất lượng không khí của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt tại TP.HCM. Số liệu cho thấy khu vực trung tâm TP.HCM, Bình Dương cũ chất lượng không khí có phần thấp hơn khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ.

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Cụ thể, tại trạm đo Khu Liên cơ quan Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại đường Lý Chính Thắng chất lượng không khí ở mức chấp nhận được.

Tuy nhiên, đối với những người nhạy cảm (người già, trẻ em, người mắc các bệnh hô hấp, tim mạch…) có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe.

Tương tự tại trạm Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một chất lượng không khí cũng ở mức chấp nhận được. Tại trạm này trong các ngày 2, 4, 5-11 chất lượng không khí ở mức tốt.

Tại trạm đường Lê Hữu Kiều, phường Bình Trưng (Ngã ba Lê Hữu Kiều và Trương Văn Bang) chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Ở khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ, các Trạm Trường tiểu học Tóc Tiên (xã Châu Pha), trạm đường Huyền Trân Công Chúa, phường Tam Thắng, trạm ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27-4, trạm Ngã tư Giếng nước chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu Cũ, cả tuần qua chất lượng không khí đều ở mức tốt.

Chất lượng không khí TP.HCM ở 7 trạm đo sáng nay ra sao? - Ảnh 3.Lập bản đồ “chất lượng không khí”

TT - Làm sao để thu thập các số liệu về chất lượng không khí theo cách nhanh nhất và ít tốn kém nhất? Kết hợp nó với xe Google Street View đang dùng cho chương trình ghi hình tự động hằng ngày trên phố.

LÊ PHAN
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    Chủ đề: phường Bình Trưng phường Thủ Dầu Một Bộ nông nghiệp và môi trường chất lượng không khí ô nhiễm

    Dòng sự kiện: Ô nhiễm không khí

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