CEO Porsche chê xe bay của Tesla 'quá ảo'

Mẫu xe Roadster "bay" của Tesla bị CEO Porsche chê - Ảnh: Tesla

Phát biểu tại một hội nghị ở Berlin (Đức) ngày 11-11, ông Michael Leiters, CEO Porsche, đã đưa ra những nhận xét được xem là nhắm vào cách Tesla giới thiệu mẫu xe thể thao điện Roadster thế hệ mới.

CEO Porsche chê Tesla Roadster "viển vông"

Theo Bloomberg, ông Leiters khẳng định Porsche muốn "hoàn toàn tránh xa những hiệu ứng và màn trình diễn", thay vào đó tập trung giới thiệu những đổi mới công nghệ có giá trị thực tế.

Vị lãnh đạo cũng cho rằng Tesla Roadster và mẫu xe ý tưởng Porsche Mission S hướng đến hai nhóm khách hàng khác nhau.

Những phát biểu này xuất hiện gần một tháng sau khi Porsche và Tesla cùng giới thiệu hai mẫu xe thể thao chủ lực vào ngày 15-10, nhưng lựa chọn cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau.

Trong khi Porsche giới thiệu Mission S theo cách truyền thống, Tesla gây chú ý với màn trình diễn Roadster phóng lên không trung, xoay vòng rồi tiếp đất bằng bốn bánh.

Để thực hiện màn biểu diễn, chiếc Roadster sử dụng hệ thống động cơ đẩy khí nén được phát triển với sự hỗ trợ của các kỹ sư SpaceX, công ty hàng không vũ trụ cũng do Elon Musk điều hành.

Phát biểu tại một hội nghị ở Berlin, CEO Michael Leiters cho biết Porsche muốn tránh xa những chiếc xe chủ yếu mang tính trình diễn - Ảnh: Bloomberg

Màn ra mắt đánh dấu sự trở lại của Roadster thế hệ thứ hai, sau gần 9 năm kể từ khi Tesla giới thiệu nguyên mẫu đầu tiên vào năm 2017.

Tesla công bố ba cấu hình Roadster, gồm Performance, Thrust và Rocket. Trong đó bản Performance sử dụng quạt hút tạo lực ép xuống mặt đường, còn bản Thrust được bổ sung hệ thống đẩy khí nén phía sau.

Theo công bố của Tesla, Roadster Thrust có khả năng tăng tốc 0 - 100km/h trong chưa đầy 0,9 giây. Bản Rocket chỉ có một chỗ ngồi, trang bị nhiều động cơ đẩy để thực hiện các thao tác đặc biệt nhưng không được phép lưu thông trên đường công cộng.

Dù gây chú ý với những công nghệ khác thường, Tesla vẫn chưa công bố giá bán chính thức. Elon Musk cho biết hãng đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất Roadster vào năm 2028, muộn hơn nhiều so với kế hoạch ban đầu.

Porsche muốn cạnh tranh với Ferrari bằng siêu xe mới

Trái với hướng đi của Tesla, Porsche đang phát triển Mission S như một dòng xe thể thao động cơ đặt giữa, định vị cao hơn Porsche 911 và dự kiến có giá bán đắt hơn đáng kể.

Mẫu concept này được thiết kế để có thể sử dụng hệ truyền động hybrid hoặc động cơ đốt trong truyền thống. Porsche chưa công bố cấu hình động cơ chính thức, nhưng một số thông tin cho rằng xe có thể sử dụng động cơ 8 xi lanh.

Hãng cũng để ngỏ khả năng trang bị hộp số sàn nếu nhu cầu khách hàng đủ lớn để bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Mission S được định vị như là "Ferrari" của Porsche - Ảnh: Porsche

Theo ông Leiters, phản hồi từ khách hàng tiềm năng đối với Mission S rất tích cực. Đây được xem là một phần quan trọng trong chiến lược đưa Porsche tiến sâu hơn vào phân khúc xe thể thao cao cấp.

Nếu được sản xuất thương mại, Mission S sẽ đánh dấu sự trở lại của Porsche trong phân khúc siêu xe kể từ khi 918 Spyder ngừng sản xuất năm 2015. Ferrari được xem là một trong những đối thủ mà Porsche muốn hướng tới.

Chiến lược này diễn ra trong bối cảnh Porsche đang đối mặt nhiều thách thức về tài chính và doanh số suy giảm tại Trung Quốc. Hãng muốn cải thiện lợi nhuận bằng cách tăng tính độc quyền, nâng giá bán trung bình thay vì chỉ tập trung mở rộng doanh số.

Tuy nhiên không phải lãnh đạo hãng xe thể thao nào cũng có quan điểm giống Porsche về màn ra mắt Roadster.

Ngược lại, CEO Ferrari lại tỏ ra ấn tượng với Tesla Roadster - Ảnh: Ferrari

Trước đó CEO Ferrari Benedetto Vigna từng chấm màn trình diễn của Tesla 10/10 điểm, cho thấy cách giới thiệu sản phẩm của Elon Musk vẫn nhận được sự đánh giá cao từ một số tên tuổi trong ngành.

Sự khác biệt giữa Porsche và Tesla phản ánh hai hướng tiếp cận đối với xe thể thao hiệu năng cao. Tesla đặt cược vào công nghệ điện và những khả năng vận hành khác thường, trong khi Porsche chú trọng kỹ thuật truyền thống, trải nghiệm lái và tính độc quyền.

Dù vậy, cả hai hãng vẫn phải chứng minh khả năng đưa những mẫu xe này vào sản xuất thương mại. Đặc biệt với Tesla, Roadster đã trải qua nhiều lần trì hoãn và thời điểm khách hàng thực sự nhận xe vẫn là dấu hỏi.