'Cậu Tuấn Cửa Ông' 'soi' tầng nhà, xe sang của khách để định giá tiền lễ, nghèo 8 triệu, giàu 15 triệu

Tại cơ quan điều tra, "Cậu Tuấn Cửa Ông" khai việc định giá tiền lễ tùy theo mức độ giàu nghèo của khách - Ảnh: KHÁNH NGUYỄN

Liên quan đến vụ án khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (55 tuổi, trú tại phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh, thường gọi là "Cậu Tuấn Cửa Ông") về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị can này khai nhận cách thức hành nghề mê tín dị đoan trên mạng xã hội và việc thu tiền lễ của người dân.

Giá tiền lễ, nghèo 8 triệu, giàu 15 triệu đồng

Theo lời khai của Tuấn, trước khi hành nghề xem tử vi, cúng bái giải hạn thì Tuấn từng trải qua nhiều công việc như làm thợ lò, nuôi rắn nhưng thua lỗ, phá sản.

Sau thời gian đi làm thợ xây và bị quỵt tiền công, Tuấn quay về địa phương, lập điện thờ tại nhà riêng gần khu tập thể đường tàu Cọc Sáu, và bắt đầu thu hút sự chú ý trên mạng xã hội qua các tài khoản "Cậu Tuấn Cửa Ông", "Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh".

Trên các buổi phát trực tiếp, Tuấn thường sử dụng thông tin cá nhân của người khác hoặc khai thác các vụ án mạng, vụ việc liên quan đến những "giang hồ mạng" bị bắt giữ để "luận giải" theo hướng tâm linh.

Bị can này thừa nhận cố tình phán đoán người khác "có số đi tù" hoặc gặp vận hạn nặng để nhằm chứng minh "sách của mình xem đúng", và tạo tâm lý lo lắng để người xem tìm đến nhờ cúng giải hạn.

Để giao dịch với khách qua ứng dụng Zalo, Tuấn yêu cầu người xem cung cấp đầy đủ ngày, giờ, tháng, năm sinh âm lịch và chuyển khoản tiền đặt lễ trước.

Đáng chú ý, dù trên mạng xã hội luôn nói việc xem tử vi là "tùy tâm" và làm phước cứu người nhưng bị can này lại rành rọt khai nhận việc tự đặt ra khung giá cúng giải hạn phân theo điều kiện kinh tế của từng gia đình.

Cụ thể, mức phí đối với "hộ nghèo" những năm trước Tuấn cho biết chỉ là 6 triệu đồng, còn năm 2026 nâng lên là 8 triệu đồng, trường hợp trung lưu là 10 triệu đồng, và người giàu là 15 triệu đồng cho mỗi lần làm lễ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Quảng Ninh tống đạt các quyết định khởi tố, khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Tuấn - Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Khi điều tra viên hỏi vì sao không lễ miễn phí cho người nghèo để tích phước, Tuấn khai đã từng làm nhưng không hiệu quả vì "các ngài" không chứng lễ.

Bị can này còn khai nhiều khách hàng đi ô tô tiền tỉ đến nhà nhưng vẫn xin áp dụng mức giá của hộ nghèo. Do đó, để tránh bị "hớ", Tuấn trực tiếp kiểm tra bằng cách đặt câu hỏi dò thông tin, xem hình ảnh nhà cửa, tài sản của khách trên mạng xã hội, nếu thấy khách ở nhà cao tầng, có điều kiện kinh tế khá giả thì kiên quyết không giảm giá.

"Không mấy ai đến nhận mình là nhà giàu, có người đi ô tô 3 tỉ nhưng cũng vẫn xin đóng 8 triệu, đòi vào mức giá nhà nghèo", Tuấn kể.

Số tiền thu được từ việc hành lễ, sau khi trừ chi phí sắm lễ, Tuấn cho biết tiền công còn lại sẽ giao cho vợ quản lý để "xoay xở sinh sôi", mua sắm đá quý và phục vụ nhu cầu cá nhân.

"Không hiểu biết pháp luật"?

Quá trình điều tra viên đấu tranh với Tuấn, khi được phân tích về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều cá nhân có thật (trong đó có những người đã gửi đơn tố giác), "Cậu Tuấn Cửa Ông" cho rằng bản thân chỉ vi phạm ở mức độ xử phạt hành chính, cơ quan chức năng chỉ cần "uốn nắn, nhắc nhở" là được.

Đồng thời, Tuấn cũng nêu do bản thân "không hiểu biết pháp luật" và "tưởng TikTok là nơi thích nói gì cũng được".

Bị can này còn phân trần rằng trong các video đều có để lại số điện thoại cá nhân, nếu ai không đồng ý chỉ cần nhắn tin, gọi điện yêu cầu là sẽ gỡ bỏ ngay, nhưng thực tế không thấy ai phản hồi nên cứ tiếp tục đăng tải.

Bị can Nguyễn Văn Tuấn khẳng định đã xem tử vi cho bản thân thấy "không có số đi tù" - Ảnh: KHÁNH NGUYỄN

Đáng chú ý, ngay cả khi đã bị bắt tạm giam, Tuấn vẫn giữ quan điểm mê tín cho rằng theo tử vi bản thân thì "không có số đi tù", việc vướng vòng lao lý lần này là do năm nay gặp "sao Thổ Tú" chiếu mệnh nên phải chịu vận hạn, và cũng có thể do bản thân nói nhiều đến tù quá nên "ông thần" trách phạt cho đi tù thật.

Bị can cũng thừa nhận trong quá trình phát trực tiếp, do cuốn theo bình luận của người xem nên nhiều lần phát ngôn thiếu kiểm soát, dùng từ ngữ phản cảm để nói về vận hạn của người khác.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử, máy quay phim, ổ cứng, sổ sách phục vụ hoạt động livestream, cúng bái cùng các tang vật liên quan. Đặc biệt, cơ quan công an thu giữ tại nhà của Tuấn 22 cuốn sổ tiết kiệm có tổng trị giá hơn 31 tỉ đồng cùng 10 khẩu súng tự chế. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm của bị can cũng như vai trò của những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.