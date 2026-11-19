Nhà kính hiện mang về hàng nghìn USD mỗi tháng từ các gói cho thuê và trải nghiệm được thiết kế riêng - Ảnh: Leela Rea

Trước đó, cả hai đã chi khoảng 200.000 USD (khoảng 5,1 tỉ đồng) để xây một nhà kính tại sân sau. Sau khi hoàn thành, công trình được cho thuê để tổ chức chụp ảnh, các sự kiện quy mô nhỏ và những hoạt động liên quan đến đám cưới.

Tự phác thảo ý tưởng thiết kế nhà kính để cho thuê

Theo People, Rea từng hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đám cưới. Năm 2023, cô bán địa điểm tổ chức tiệc cưới của mình với giá hàng triệu USD. Đến năm 2024, Rea và chồng mua ngôi nhà ở Nam California (Mỹ) với ý định cho thuê một phần thời gian để có thêm thu nhập.

Nhìn ra khu vườn phía sau nhà, Rea nảy ra ý tưởng xây một nhà kính mà cô đã mơ ước từ lâu.

Tuy nhiên, công ty xây dựng báo giá hơn 250.000 USD và bản thiết kế không phù hợp với ý tưởng của cô. Rea sau đó tự phác thảo thiết kế và nhờ một người bạn hỗ trợ.

Sau 10 tháng, công trình hoàn thành với tổng chi phí khoảng 200.000 USD. Nhà kính có toàn bộ phần tường bằng kính, trần cao 12 feet (khoảng 3,6 mét), sàn lát đá travertine, lò sưởi bằng đá vôi và hệ cửa đôi dạng vòm cao 5 feet (khoảng 1,5 mét).

Theo Rea, khoản đầu tư này đã bắt đầu mang lại lợi nhuận. Nhà kính hiện mang về hàng ngàn USD mỗi tháng từ các gói trải nghiệm được thiết kế riêng. Phần lớn khách thuê địa điểm để thực hiện các buổi chụp ảnh và quay nội dung.

Ngoài ra, nơi đây còn tổ chức một số sự kiện thân mật như tiệc mừng, tiệc cưới và các bữa tối diễn tập trước đám cưới. Trong một bài đăng trên Instagram, Rea cho biết gia đình hiện "kiếm được sáu chữ số" (triệu đô) từ việc cho thuê sân sau một phần thời gian.

Nhiều thách thức khi không gian cho thuê nằm trong nhà

Mức giá hiện tại cho các buổi chụp ảnh tối thiểu 275 USD (khoảng 7 triệu đồng) mỗi giờ, với thời lượng tối thiểu bốn giờ. Các sự kiện có mức tối thiểu 7.500 USD (khoảng 192 triệu đồng), trong khi thuê toàn bộ địa điểm trong một cuối tuần có mức tối thiểu 30.000 USD (khoảng 771 triệu đồng).

Khách thuê cũng có thể sử dụng tầng dưới của ngôi nhà, gồm nhà bếp, phòng khách và một phòng dành cho khách. Đây cũng là nơi các cô dâu chuẩn bị trước đám cưới, được gia đình gọi là "bridal mornings" (tạm dịch: buổi sáng của cô dâu - PV), với bữa sáng phục vụ theo yêu cầu, cà phê và matcha.

Hiện tại, gia đình vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức khi không gian cho thuê nằm trong khuôn viên nhà mà họ đang sinh sống. Rea từ chối khoảng 80% yêu cầu đặt thuê do không phù hợp.

Dù vậy, cô nói mình không muốn quay lại công việc hành chính. Thay vào đó, cô muốn làm việc trong vài ngày hoặc vài cuối tuần, rồi dành thời gian cho các con, làm vườn và tận hưởng những buổi sáng an lành.

Rea cho biết mô hình này giúp gia đình có thêm thời gian bên con cái. Cô từng có những năm tổ chức tới 100 đám cưới. Công việc khi đó khiến cô mất hầu hết các cuối tuần, đồng thời chịu nhiều áp lực.