Nhiều chủ xe không biết rằng việc lắp đặt thêm bọc ghế có thể trở thành mối nguy hiểm nghiêm trọng về an toàn nếu không được thực hiện ở cơ sở uy tín - Ảnh: Cartoq

Túi khí bung khi tai nạn, chủ xe bị thương vì lớp bọc ghế?

Theo trang CarToq, một chủ xe Kia Seltos tại Ấn Độ vừa chia sẻ trải nghiệm tai nạn của mình trên mạng xã hội, qua đó cảnh báo nguy cơ mất an toàn khi lắp thêm bọc ghế không phù hợp với hệ thống túi khí.

Câu chuyện xuất hiện trong phần bình luận dưới video của Sunderdeep Singh, một người sáng tạo nội dung về ô tô. Video đề cập đến nguy cơ bọc ghế lắp thêm cản trở hoạt động của túi khí bên hông.

Người dùng có tài khoản @d1supernova cho biết từng lắp bộ bọc ghế giả da tại một cửa hàng phụ kiện ô tô ở Jaipur, Ấn Độ. Khi lắp đặt, thợ đã tạo một đường cắt trên bọc ghế, được giới thiệu là vị trí để túi khí bên hông bung ra khi cần thiết.

Tuy nhiên, chiếc Kia Seltos sau đó gặp tai nạn với một chiếc Mahindra Scorpio. Theo lời kể của chủ xe, chiếc Scorpio do một tài xế nghi say rượu cầm lái đã đâm vào khu vực gần cột B bên phía hành khách.

Cú va chạm khiến túi khí bên hông của Kia Seltos kích hoạt. Chủ xe cho biết lớp bọc ghế lắp thêm đã bị rách trong quá trình túi khí bung, gây thương tích ở vùng xương sườn và lưng.

Người này khẳng định phải chịu những cơn đau dữ dội trong gần 8 tháng sau tai nạn. Từ trải nghiệm của mình, anh khuyên những người sử dụng ô tô không nên tùy tiện lắp thêm bọc ghế.

Một chủ xe Kia Seltos đã chia sẻ kinh nghiệm đau đớn của mình - Ảnh: Cartoq

Cẩn thận với "nâng cấp" xe

Dù chưa có kết luận điều tra độc lập xác nhận lớp bọc ghế là nguyên nhân trực tiếp gây ra thương tích, cũng như mức độ ảnh hưởng của nó đến hoạt động của túi khí, câu chuyện này cũng là lời cảnh tỉnh với các chủ xe khi muốn "nâng cấp" xế hộp. Một thay đổi tưởng chừng đơn giản để làm đẹp nội thất cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống an toàn được thiết kế để bảo vệ người ngồi trên xe.

Trên nhiều mẫu ô tô hiện đại, túi khí bên hông được bố trí bên trong phần tựa lưng của ghế trước, thường nằm sát mép ngoài của ghế.

Khi xảy ra va chạm đủ mạnh từ bên hông, túi khí được kích hoạt và bung ra trong thời gian rất ngắn nhằm giảm nguy cơ chấn thương cho người ngồi.

Để túi khí hoạt động đúng thiết kế, lớp bọc ghế nguyên bản có những đường may được tính toán để tách ra tại vị trí xác định khi túi khí bung.

Nếu người dùng lắp thêm bọc ghế bên ngoài, lớp vật liệu mới có thể che khuất đường bung của túi khí. Tùy cấu tạo, độ dày, độ đàn hồi và đường may, bọc ghế có thể khiến túi khí bung chậm hoặc không đúng hướng.

Việc tự cắt một lỗ trên bọc ghế tại vị trí túi khí không đồng nghĩa đã bảo đảm an toàn. Khả năng tương thích còn phụ thuộc vào toàn bộ thiết kế và cấu trúc của lớp bọc.

Trong sách hướng dẫn sử dụng, Kia cảnh báo không lắp thêm phụ kiện, bao gồm bọc ghế, ở bên cạnh hoặc gần khu vực túi khí bên hông, bởi chúng có thể ảnh hưởng đến quá trình kích hoạt hệ thống an toàn này.

Không phải cơ sở nào cũng biết bọc ghế đúng chuẩn với những xe có túi khí bên hông - Ảnh: Cartoq

Không phải mọi loại bọc ghế lắp thêm đều có cùng mức độ rủi ro. Một số sản phẩm được nhà sản xuất thiết kế và thử nghiệm riêng cho từng mẫu xe, bảo đảm khả năng tương thích với túi khí. Tuy nhiên, chỉ có nhãn quảng cáo "tương thích túi khí" hoặc được lắp tại đại lý chưa đủ để khẳng định sản phẩm an toàn.

Chủ xe tại Việt Nam cần lưu ý gì khi bọc ghế da?

Tại Việt Nam, bọc ghế da là một trong những hạng mục nâng cấp nội thất được nhiều chủ ô tô lựa chọn. Không ít người lắp thêm bọc ghế để bảo vệ lớp nỉ nguyên bản, dễ vệ sinh hoặc thay đổi màu sắc khoang nội thất.

Tuy nhiên, việc lựa chọn bọc ghế thường tập trung vào chất liệu, kiểu dáng và giá tiền, trong khi khả năng tương thích với túi khí có thể bị bỏ qua.

Ngay cả những mẫu xe phổ thông cũng đã được trang bị túi khí bên hông. Chẳng hạn, Kia Seltos đang phân phối tại Việt Nam có một số phiên bản trang bị 6 túi khí, bao gồm túi khí bên hông ghế trước.

Vì vậy, nguy cơ từ việc bọc ghế không phù hợp không chỉ xuất hiện trên những mẫu xe đắt tiền.

Đối với xe có túi khí bên hông tích hợp trong ghế, người dùng nên kiểm tra sách hướng dẫn sử dụng và hỏi rõ nhà sản xuất trước khi thay đổi hoặc lắp thêm lớp bọc. Thông thường, vị trí túi khí bên hông được nhận biết qua nhãn AIRBAG hoặc SRS AIRBAG ở mép ngoài tựa lưng ghế.

Nếu muốn lắp thêm bọc ghế, chủ xe cần xác minh sản phẩm có được nhà sản xuất ô tô chấp thuận cho đúng mẫu xe và cấu hình ghế hay không. Không nên chỉ dựa vào lời cam kết của cửa hàng phụ kiện hoặc các đường cắt được tạo thủ công trên bọc ghế.

Trường hợp không xác định được khả năng tương thích, giữ nguyên lớp bọc ghế ban đầu vẫn là lựa chọn an toàn hơn.