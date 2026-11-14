Cảnh báo du khách tự phát chơi trò mạo hiểm cột dây đu thác Otuksa ở núi Cấm

Hai người trải nghiệm đu thác Otuksa ở núi Cấm được lan truyền trên mạng - Ảnh: cắt từ clip

Chiều 14-11, trao đổi với Tuổi Trẻ liên quan đến vấn đề trên, ông Phạm Văn Phúc - Bí thư Đảng ủy xã Núi Cấm (tỉnh An Giang) - cho biết núi Cấm là điểm du lịch gắn liền với nét đẹp văn hóa tâm linh.

Hằng năm núi Cấm đón hàng triệu lượt khách đến tham quan du lịch, trải nghiệm, khám phá về nét đẹp văn hóa và cảnh sắc thiên nhiên, săn mây.

Bước vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn trên đỉnh núi Cấm đổ về thác Otuksa (hay gọi Ô Tức Sa) rất hùng vĩ và đẹp, thu hút nhiều du khách đến tắm suối, chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình và bạn bè.

Ngay thời điểm này, du khách trẻ leo núi Cấm khám phá núi rừng. Trong đó có một nhóm người tự phát chơi trò chơi mạo hiểm cột dây rồi đu thác Otuksa đang có dòng nước chảy mạnh và chảy rất xiết.

"Địa phương không tổ chức trò chơi mạo hiểm đu thác Otuksa để du khách chơi hay trải nghiệm. Chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc và mời những người liên quan lên cho cam kết không tái phạm. Nếu vi phạm địa phương sẽ có hướng xử lý phù hợp", ông Phúc nhấn mạnh.

Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho rằng du khách đu thác Otuksa ở núi Cấm - Ảnh: cắt từ clip

Trước đó cộng đồng mạng TikTok đăng tải nhiều hình ảnh và clip ngắn ghi lại khoảnh khoắc một nhóm người cột dây rồi đu thác Otuksa theo hướng dốc thẳng đứng. Hình ảnh người leo trong cảnh nước chảy rất xiết, cheo leo khá nguy hiểm.

Theo người dân ở xã núi Cấm, thác Otuksa ở núi Cấm là thác đẹp, có độ dốc khoảng 40m và có nhiều cây xanh xen kẽ với ghềnh đá gồ ghề vừa hùng vĩ vừa hiểm trở.

