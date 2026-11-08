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Cần thêm những doanh nghiệp văn hóa, nhân văn, có trách nhiệm với cộng đồng

tác giả
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

Một nền kinh tế phát triển bền vững không chỉ cần những doanh nghiệp mạnh về vốn, công nghệ, mà còn cần những doanh nghiệp có nền tảng văn hóa, nhân văn, có uy tín và bản sắc riêng, có trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng…

Cần thêm những doanh nghiệp văn hóa, nhân văn, có trách nhiệm với cộng đồng - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn - Ảnh: BTC

Đây là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh tại Diễn đàn quốc gia thường niên "Văn hóa với doanh nghiệp" năm 2026 diễn ra tại Hà Nội chiều 8-11.

Chương trình do Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (BTC 248) phối hợp với Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương tổ chức, kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Xây dựng văn hóa kinh doanh gắn với hệ giá trị quốc gia

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam Hồ Anh Tuấn nhìn nhận sau 10 năm triển khai cuộc vận động, cộng đồng doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ việc đưa các giá trị văn hóa vào quản trị doanh nghiệp.

Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 10-11 hằng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và phát động cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam".

Đến nay, các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam là một cộng đồng quan trọng để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa chuẩn mực tốt và tham gia triển khai chặng đường tiếp theo.

Cần thêm những doanh nghiệp văn hóa, nhân văn, có trách nhiệm với cộng đồng - Ảnh 3.

Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, phát biểu khai mạc - Ảnh: BTC

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ văn hóa kinh doanh không chỉ là đạo đức, chuẩn mực ứng xử, mà còn là nền tảng tạo dựng niềm tin, bản lĩnh, uy tín và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Một nền kinh tế phát triển bền vững không chỉ cần những doanh nghiệp mạnh về vốn, công nghệ, mà còn cần những doanh nghiệp có nền tảng văn hóa, nhân văn, có uy tín và bản sắc riêng, có trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng, có khát vọng lớn vươn tầm thế giới…

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tiếp tục xây dựng văn hóa kinh doanh gắn với hệ giá trị quốc gia và chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đề cao tinh thần yêu nước, thượng tôn pháp luật, liêm chính và trách nhiệm.

Văn hóa cần được đưa vào thực tiễn hoạt động doanh nghiệp, thể hiện qua năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu.

Chia sẻ tại diễn đàn, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Wallace Baker nhấn mạnh văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững.

Ông khẳng định khu vực tư nhân là lực lượng đồng kiến tạo thiết yếu. UNESCO tiếp tục phát huy vai trò kết nối, quy tụ các bên nhằm gắn kết chuẩn mực đạo đức, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội với các mục tiêu phát triển.

Ngoài ra, ông lưu ý, trong bối cảnh kỷ nguyên số, văn hóa doanh nghiệp cần được mở rộng để bao hàm văn hóa đạo đức công nghệ.

Trong khuôn khổ diễn đàn, ban tổ chức công bố Khung hành động phát triển Văn hóa kinh doanh Việt Nam giai đoạn 2026-2035, đồng thời ra mắt Liên minh chiến lược triển khai Khung hành động này.

Liên minh gồm 28 tập đoàn, tổng công ty, hội và hiệp hội doanh nghiệp, trong đó có 19 đơn vị trong nước và 9 đơn vị nước ngoài.

Cần nhiều thêm những doanh nghiệp văn hóa, nhân văn, có trách nhiệm với cộng đồng - Ảnh 3.Văn hóa doanh nghiệp tôn trọng đổi mới sáng tạo, tiên phong ứng dụng AI

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng nêu 8 điểm cốt lõi về văn hóa doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới, trong đó nhấn mạnh yếu tố ‘tôn trọng đổi mới sáng tạo’, và ‘mạnh dạn tiên phong sử dụng AI một cách có trách nhiệm’.

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THIÊN ĐIỂU
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    Chủ đề: doanh nghiệp văn hóa Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh văn hóa kinh doanh văn hóa doanh nghiệp

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