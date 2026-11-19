Chiếc Lada 2107 được trưng bày tại sự kiện V Creator All Star Summit 2026 - Ảnh: nielkainama

Tại sự kiện V Creator All Star Summit 2026 diễn ra ở Nha Trang, một chiếc Lada 2107 màu đỏ thu hút sự chú ý khi gắn với câu chuyện khởi nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup.

Đây là dòng xe từng được ông Vượng sử dụng trong giai đoạn đầu kinh doanh tại nước ngoài, trước khi thành lập VinFast nhiều năm sau đó.

Chiếc Lada và hành trình gần 800km của ông Phạm Nhật Vượng

Theo những thông tin từng được đăng tải, vào năm 1993, ông Phạm Nhật Vượng đã mua một chiếc Lada 2107 màu đỏ khi còn sinh sống tại Nga.

Tháng 8 cùng năm, ông được cho là đã tự lái chiếc xe này cùng một số cộng sự người Việt, vượt quãng đường gần 800km từ Matxcơva (Nga) đến Kharkov (Ukraine) để bắt đầu công việc kinh doanh.

Tại Ukraine, ông thành lập Technocom, sau đó phát triển thương hiệu mì ăn liền Mivina.

Chiếc Lada 2107 vì vậy gắn với một trong những giai đoạn đầu của hành trình kinh doanh của ông Phạm Nhật Vượng.

Vào đầu thập niên 1990, Lada 2107 không phải mẫu xe đắt tiền hay hiếm gặp. Đây là dòng sedan phổ thông, được sử dụng rộng rãi tại Liên Xô và nhiều nước Đông Âu nhờ giá bán dễ tiếp cận và chi phí sửa chữa thấp.

Chưa rõ đây chính là chiếc xe ông Phạm Nhật Vượng từng sử dụng hay là xe phục dựng - Ảnh: nielkainama

Chiếc Lada 2107 xuất hiện tại Nha Trang có ngoại thất màu đỏ và tình trạng khá mới so với tuổi đời hơn 30 năm.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin xác nhận đây chính là chiếc xe từng được ông Phạm Nhật Vượng sử dụng năm 1993, hay một chiếc cùng mẫu được phục dựng để trưng bày.

Chiếc Lada 2107 có gì đặc biệt?

Lada 2107 là mẫu sedan do AvtoVAZ sản xuất, phát triển từ Lada 2105. Xe sử dụng nền tảng kỹ thuật có nguồn gốc từ Fiat 124, mẫu ô tô được Liên Xô mua bản quyền sản xuất từ cuối thập niên 1960.

Vào đầu những năm 1990, Lada 2107 có nhiều lựa chọn động cơ xăng 4 xi lanh, dung tích 1.3L, 1.5L và 1.6L, sử dụng bộ chế hòa khí. Trong đó, bản 1.5L phổ biến có công suất khoảng 71-75 mã lực, kết hợp hộp số sàn 4 hoặc 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Tùy cấu hình động cơ, xe mất khoảng 16-19 giây để tăng tốc từ 0 - 100km/h, tốc độ tối đa dao động 140 - 150km/h.

Dù có phải chính là chiếc xe từng được sử dụng hay không, sự xuất hiện của mẫu xe này tại Nha Trang gợi lại hành trình từ những ngày đầu kinh doanh tại Đông Âu đến khi ông Phạm Nhật Vượng thành lập hãng ô tô VinFast - Ảnh: nielkainama

Lada 2107 có chiều dài khoảng 4.166mm, rộng 1.611mm và chiều dài cơ sở 2.424mm. Xe sử dụng hệ thống treo trước độc lập tay đòn kép, treo sau cầu cứng với lò xo trụ. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, không có các công nghệ điện tử như ABS.

Đây là thông số chung của dòng Lada 2107 thời kỳ đó. Chưa rõ chiếc Lada 2107 gắn với câu chuyện khởi nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng sử dụng phiên bản động cơ nào.