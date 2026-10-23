Cái Mép hút tàu container thế hệ mới, sức chở 15.500 TEU

Tàu mẹ YM WAYFINDER cập cảng TCIT - Ảnh: TCIT

Ngày 23-10, cảng quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT), thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đón tàu container YM WAYFINDER của Hãng tàu Yang Ming lần đầu tiên cập cảng.

Tàu có chiều dài gần 365m, trọng tải 159.374 DWT và sức chở khoảng 15.500 TEU, thuộc thế hệ tàu container mới sử dụng động cơ nhiên liệu kép, có thể vận hành bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp.

Tàu cũng được trang bị các hệ thống giám sát và tiết kiệm năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, giảm tác động đến môi trường.

Theo TCIT, tàu YM WAYFINDER đang hoạt động trên tuyến dịch vụ EC2 thuộc mạng lưới Premier Alliance, kết nối trực tiếp Việt Nam với thị trường Bắc Mỹ.

Tuyến vận tải này kết nối cảng Cái Mép với các cảng tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Mexico, Mỹ, Canada và Singapore, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam với các thị trường quốc tế.

Trước đó vào tháng 5-2026, cảng Sài Gòn - SSA (SSIT), cũng thuộc cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, đã tiếp nhận tàu ZIM MOUNT RAINIER của Hãng tàu ZIM, sử dụng nhiên liệu LNG, có chiều dài 366m và sức chở 15.124 TEU. Tàu khai thác tuyến dịch vụ ZXB, kết nối trực tiếp Việt Nam với khu vực bờ Đông nước Mỹ.

Những hoạt động này cho thấy cụm cảng Cái Mép - Thị Vải đang tiếp tục thu hút các thế hệ tàu container hiện đại, có sức chở lớn, trong đó có những tàu sử dụng nhiên liệu thay thế nhằm giảm phát thải trong vận tải biển.

Về phía TCIT, cảng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và các giải pháp khai thác thân thiện với môi trường, hướng đến phát triển chuỗi logistics xanh.

Việc tiếp nhận các tàu container thế hệ mới theo đó không chỉ đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực khai thác, chất lượng dịch vụ của các cảng mà còn mở rộng cơ hội hợp tác với các hãng tàu quốc tế trong quá trình chuyển đổi xanh ngành hàng hải.