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Cà Mau chấm dứt hợp tác thu mua lúa gạo với Công ty Toàn Cầu

tác giả
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN
THANH HUYỀN

UBND tỉnh Cà Mau vừa phát đi thông báo chấm dứt hiệu lực Biên bản ghi nhớ hợp tác số 5 với Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp sạch hữu cơ Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu), do phát sinh nhiều bất cập trong quá trình thực hiện, gây bức xúc trong người dân.

Cà Mau chấm dứt hợp tác thu mua lúa gạo với Công ty Toàn Cầu - Ảnh 1.

Nhiều người dân bức xúc cho rằng Công ty Toàn Cầu thu mua lúa nhưng trả tiền chậm, làm họ gặp khó khăn về tài chính - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 14-11, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa phát đi thông báo chấm dứt hiệu lực biên bản ghi nhớ với Công ty Toàn Cầu. 

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong quá trình triển khai nội dung ký kết hợp đồng thu mua, bao tiêu sản phẩm lúa, gạo đã phát sinh nhiều vấn đề. Cụ thể, hợp đồng có một số điều khoản chưa phù hợp, như việc mua bán tín chỉ carbon chưa được trao đổi, giải thích đầy đủ, cụ thể với các hợp tác xã và hộ dân tham gia liên kết về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như phương thức tổ chức thực hiện. Điều này dẫn đến việc các bên chưa có sự thống nhất đầy đủ về nội dung và cách thức triển khai.

Ngoài ra ở một số trường hợp, doanh nghiệp chưa thực hiện ký kết hợp đồng liên kết chính thức với hợp tác xã nhưng đã trực tiếp làm việc, thỏa thuận với các hộ dân về việc đăng ký diện tích, sản lượng, điều kiện thu mua và tiêu thụ lúa, gạo. 

Việc thỏa thuận này chưa thực hiện trên cơ sở hợp đồng liên kết có sự tham gia, thống nhất của các bên liên quan, dẫn đến thiếu cơ sở ràng buộc trách nhiệm, quyền và lợi ích của từng bên.

Đặc biệt, sau khi thu mua lúa, gạo, Công ty Toàn Cầu chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các hợp tác xã và hộ dân.

Theo đánh giá của địa phương, những hạn chế, bất cập nêu trên đã gây bức xúc trong Nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, hoạt động sản xuất của người dân. Đồng thời sự việc làm suy giảm nghiêm trọng niềm tin đối với chương trình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chủ trương của tỉnh và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương.

Xét thấy mục tiêu của Biên bản ghi nhớ hợp tác không đạt được, tỉnh Cà Mau đã chủ động đề nghị doanh nghiệp hủy bỏ biên bản ghi nhớ đã ký ngày 8-9-2025.

UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu doanh nghiệp này không được sử dụng danh nghĩa biên bản ghi nhớ để thực hiện bất cứ hoạt động, giao dịch nào trên địa bàn tỉnh.

Cà Mau chấm dứt hợp tác thu mua lúa gạo với Công ty Toàn Cầu - Ảnh 2.Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo cung ứng vốn cho thu mua lúa gạo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các ngân hàng tập trung cung ứng vốn cho doanh nghiệp thu mua lúa gạo trong vụ đông xuân.

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THANH HUYỀN
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    Chủ đề: Cà Mau thu mua lúa hợp tác xã KÝ KẾT HỌP ĐỒNG BỨC XÚC TRONG DÂN

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