Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Bỗng dưng nhận 123 triệu đồng, người phụ nữ nhờ công an tìm người trả lại

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

Một gia đình ở xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp chủ động trình báo công an, nhờ xác minh người chuyển khoản nhầm 123 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng và hoàn trả lại tiền.

Bất ngờ nhận 123 triệu đồng, người phụ nữ nhờ công an để tìm trả lại - Ảnh 1.

Công an hỗ trợ anh T. nhận lại 123 triệu đồng - Ảnh: CA

Ngày 13-11, lãnh đạo Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa hỗ trợ xác minh, trao trả 123 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm vào tài khoản ngân hàng của một người dân trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h ngày 9-11, chị N.T.T.L. (38 tuổi, ngụ xã Phú Hựu) phát hiện tài khoản ngân hàng của chồng bất ngờ nhận được 123 triệu đồng từ người có tên hiển thị "L.M.T".

Kiểm tra lại, vợ chồng chị L. xác định không có người thân, bạn bè hay đối tác nào chuyển khoản số tiền trên. Không rõ người chuyển và mục đích chuyển tiền, chị L. đã chủ động đến Công an xã Phú Hựu trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại tiền.

Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản chuyển tiền là anh L.M.T., 42 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Đến 9h15 ngày 10-11, anh T. mang giấy tờ liên quan đến Công an xã Phú Hựu để xác nhận và nhận lại tiền. Sau khi xác minh, chị L. đã chuyển lại đầy đủ 123 triệu đồng cho anh T.

Hành động chủ động trình báo và hoàn trả tiền của gia đình chị L. thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa những việc làm tử tế, xây dựng niềm tin và tình nghĩa trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Phú Hựu khuyến cáo người dân khi tài khoản bất ngờ nhận được tiền không rõ nguồn gốc cần nhanh chóng trình báo công an để được hỗ trợ xác minh, xử lý và hoàn trả đúng người.

Bỗng dưng nhận 123 triệu đồng, người phụ nữ nhờ công an để tìm trả lại - Ảnh 2.400 triệu đồng 'bỗng dưng' vào tài khoản, người phụ nữ Quảng Trị nhờ công an tìm người chuyển nhầm

Bất ngờ nhận được 400 triệu đồng chuyển vào tài khoản, người phụ nữ đã đến Công an xã Gio Linh trình báo, nhờ tìm người chuyển nhầm để trả lại.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: chuyển khoản trả lại tiền chuyển nhầm

    Dòng sự kiện: Chuyện tốt mỗi ngày

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất