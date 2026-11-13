Bỗng dưng nhận 123 triệu đồng, người phụ nữ nhờ công an tìm người trả lại

Công an hỗ trợ anh T. nhận lại 123 triệu đồng - Ảnh: CA

Ngày 13-11, lãnh đạo Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa hỗ trợ xác minh, trao trả 123 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm vào tài khoản ngân hàng của một người dân trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h ngày 9-11, chị N.T.T.L. (38 tuổi, ngụ xã Phú Hựu) phát hiện tài khoản ngân hàng của chồng bất ngờ nhận được 123 triệu đồng từ người có tên hiển thị "L.M.T".

Kiểm tra lại, vợ chồng chị L. xác định không có người thân, bạn bè hay đối tác nào chuyển khoản số tiền trên. Không rõ người chuyển và mục đích chuyển tiền, chị L. đã chủ động đến Công an xã Phú Hựu trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại tiền.

Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản chuyển tiền là anh L.M.T., 42 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ.

Đến 9h15 ngày 10-11, anh T. mang giấy tờ liên quan đến Công an xã Phú Hựu để xác nhận và nhận lại tiền. Sau khi xác minh, chị L. đã chuyển lại đầy đủ 123 triệu đồng cho anh T.

Hành động chủ động trình báo và hoàn trả tiền của gia đình chị L. thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa những việc làm tử tế, xây dựng niềm tin và tình nghĩa trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an xã Phú Hựu khuyến cáo người dân khi tài khoản bất ngờ nhận được tiền không rõ nguồn gốc cần nhanh chóng trình báo công an để được hỗ trợ xác minh, xử lý và hoàn trả đúng người.