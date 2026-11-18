Ông Ngô Tấn Cư cùng nhóm tác giả EVNCPC được trao giải Nhì với công trình “Nghiên cứu chế tạo bộ giám sát và cảnh báo online phía hạ áp các TBA phân phối” - Ảnh: EVNCPC

Trong đó, công trình "Nghiên cứu chế tạo bộ giám sát và cảnh báo online phía hạ áp các TBA phân phối" đoạt giải Nhì.

Nhóm tác giả gồm KS. Thái Thành Nam (Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung) làm chủ nhiệm; ThS. Ngô Tấn Cư (EVNCPC) đồng chủ nhiệm, cùng hai cộng sự là ThS. Nguyễn Đình Tuân (Công ty Điện lực Đà Nẵng) và KS. Lê Quang Vương (Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung).

Công trình này đã góp phần nâng cao khả năng giám sát vận hành, cảnh báo sớm sự cố trên lưới điện phân phối, hỗ trợ công tác quản lý các trạm biến áp phân phối.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng cùng nhóm tác giả EVNCPC được trao giải Ba với công trình “Phân tích Big data đo đếm từ xa và thuật toán cảnh báo đa tầng nhận diện điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ chưa đăng ký” - Ảnh: EVNCPC

Giải Ba thuộc về công trình "Phân tích Big data đo đếm từ xa và thuật toán cảnh báo đa tầng nhận diện điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ chưa đăng ký".

Nhóm nghiên cứu gồm ThS. Nguyễn Thanh (chủ nhiệm), ThS. Lê Hoàng Anh Dũng (đồng chủ nhiệm), KS. Trần Văn Gia (đều thuộc EVNCPC) và hai cộng sự là ThS. Lê Hồng Cương, ThS. Huỳnh Thảo Nguyên (Công ty Điện lực Đà Nẵng).

Công trình ứng dụng phân tích dữ liệu lớn và thuật toán cảnh báo để nhận diện các hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ chưa đăng ký, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn điện phân tán.

Hai giải Khuyến khích thuộc về các công trình "Giải pháp giám sát - điều khiển hệ thống ĐMTMN EVN RMCS-NEXATUS" và "Xây dựng hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng".

Các nhóm tác giả EVN và EVNCPC được trao 2 giải Khuyến khích với các công trình “Giải pháp giám sát - điều khiển hệ thống ĐMTMN EVN RMCS-NEXATUS” và “Xây dựng hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng” - Ảnh: EVNCPC

Cụ thể, công trình "Giải pháp giám sát - điều khiển hệ thống ĐMTMN EVN RMCS-NEXATUS" do KS. Thái Thành Nam (Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung) làm chủ nhiệm; ThS. Võ Quang Lâm và ThS. Nguyễn Quốc Dũng (EVN) đồng chủ nhiệm, cùng cộng sự ThS. Nguyễn Minh Khiêm (Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin - EVNICT).

Công trình hướng đến nâng cao năng lực giám sát, điều khiển các hệ thống điện mặt trời mái nhà, phục vụ công tác quản lý nguồn điện năng lượng tái tạo.

Còn công trình "Xây dựng hệ thống điều chỉnh điện áp thông minh trên lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng" do TS. Võ Văn Phương (Công ty Điện lực Đà Nẵng) làm chủ nhiệm; ThS. Nguyễn Hoàng Nhân (EVNCPC) và KS. Trần Văn Thảo (Công ty Điện lực Đà Nẵng) đồng chủ nhiệm, cùng hai cộng sự là ThS. Lê Trần Hoàng Việt và ThS. Trương Minh Tú (Công ty Điện lực Đà Nẵng).

Các nhóm tác giả EVN và EVNCPC chụp ảnh lưu niệm tại Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025 - Ảnh: EVNCPC

Công trình tập trung ứng dụng công nghệ thông minh trong điều chỉnh điện áp, hướng đến nâng cao chất lượng điện áp và hiệu quả vận hành lưới điện phân phối thành phố Đà Nẵng.

Cả bốn công trình đều thuộc lĩnh vực năng lượng, tập trung vào các giải pháp giám sát, cảnh báo, điều khiển thiết bị và phân tích dữ liệu phục vụ quản lý, vận hành hệ thống điện.

Các kết quả nghiên cứu hướng đến tăng cường ứng dụng công nghệ số và tự động hóa trong hoạt động của ngành điện, góp phần phát triển lưới điện thông minh.

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) là cơ quan thường trực, triển khai các hoạt động của giải thưởng nhằm khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và tôn vinh những công trình có giá trị khoa học, kinh tế, xã hội.