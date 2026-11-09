Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm rõ về mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm hưu trí bổ sung

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 9-11, Quốc hội thảo luận về dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Nghiên cứu mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Phát biểu sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã có giải trình về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, nhất là người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số.

Theo Bộ trưởng, cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến báo cáo Chính phủ giữ quy định hiện hành về việc giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia BHXH bắt buộc khi nhóm đối tượng có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ mà luật hiện hành chưa quy định cụ thể.

Trong đó có nghiên cứu mở rộng đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số (khi đủ điều kiện).

Cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến báo cáo Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để đề xuất cấp có thẩm quyền khi trình đề án cải cách chính sách tiền lương và BHXH, làm cơ sở quy định cụ thể khi sửa đổi toàn diện luật trong giai đoạn 2027-2028.

Với bảo hiểm hưu trí bổ sung, Bộ trưởng nêu rõ tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan chủ trì soạn thảo dự kiến báo cáo Chính phủ giữ nguyên quy định về nội dung này như Luật BHXH năm 2024 (không quy định cá nhân người lao động tự tham gia cơ chế đóng góp tạo lập quỹ hưu trí bổ sung).

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu và làm rõ những nội dung mà các đại biểu Quốc hội quan tâm để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện chính sách này khi sửa đổi toàn diện luật dự kiến vào năm 2027-2028.

Về cắt giảm hồ sơ, thủ tục hành chính, giải quyết chế độ BHXH, Bộ trưởng nêu rõ việc bãi bỏ thủ tục hành chính theo nguyên tắc luật quy định thời điểm phát sinh quyền hưởng, trách nhiệm bồi thường.

Chính phủ quy định thành phần hồ sơ, thời hạn, trình tự, việc sử dụng, thay thế dữ liệu, bảo đảm chuyển đổi số không làm hạn chế quyền tiếp cận, thực hiện và thụ hưởng chế độ BHXH, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật, người ở vùng sâu, vùng xa, người chưa có điều kiện sử dụng phương tiện điện tử.

Dự thảo nghị định về hồ sơ, thủ tục BHXH đang được xây dựng theo hướng cắt giảm thành phần hồ sơ, đẩy mạnh giao dịch điện tử, phát triển cơ sở dữ liệu, duy trì cơ chế thu, chi trả phù hợp, chi trả tận nhà đối với trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu.

Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhất là chính quyền địa phương 2 cấp sau khi sắp xếp, trong đó có cấp xã như đề nghị của các đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi - Ảnh: GIA HÂN

Đề xuất giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long) cho biết Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định người từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi đáp ứng các điều kiện, trong đó có yêu cầu không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng.

Bà đánh giá tuổi thọ bình quân ngày càng tăng, không phải người cao tuổi nào cũng có điều kiện sống và sức khỏe tốt.

Từ tuổi 70, nhiều người đã suy giảm đáng kể sức khỏe, khả năng lao động và tạo thu nhập. Không ít trường hợp không có lương hưu, không có tích lũy, phải sống dựa vào con cháu hoặc tiếp tục làm việc để trang trải cuộc sống.

Đại biểu đề nghị xem xét điều chỉnh theo hướng người từ đủ 70 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, riêng người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hưởng từ đủ 65 tuổi.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho biết qua tiếp xúc cử tri, nhiều người cao tuổi mong được hưởng chính sách từ 70 tuổi thay vì phải chờ đến 75 tuổi.

Ông tâm tư nguyện vọng của cử tri với câu nói "thất thập cổ lai hy", cho rằng khi đã bước sang tuổi 70, nhiều người không biết mình còn sống được bao lâu nên mong được hưởng chính sách sớm hơn.

Trong điều kiện kinh tế hiện nay, đại biểu đề nghị nghiên cứu giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70, để người cao tuổi có cơ hội thụ hưởng chính sách khi còn sống.