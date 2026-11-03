BMW bị 'ném đá' vì chê xe Toyota nhàm chán

Hình ảnh bài đăng gây tranh cãi của BMW - Ảnh chụp màn hình

BMW mới đây gây tranh luận trên mạng xã hội khi đăng tải hình ảnh so sánh thiết kế của một mẫu Toyota Corolla đời cũ với BMW X5 thế hệ mới.

Trong bài đăng trên Instagram, hãng xe Đức sử dụng hình ảnh một chiếc sedan Toyota sản xuất từ thập niên 1990, đã được xóa logo, kèm dòng chữ mô tả thiết kế là "nhàm chán". Hình ảnh tiếp theo giới thiệu phần đầu của BMW X5 đời 2027 với phong cách thiết kế Neue Klasse.

Theo trang Carscoops, dù đây không phải ảnh chụp xe thực tế mà là hình ảnh được tạo bằng AI, vẫn có thể dễ dàng nhận ra đó là chiếc Corolla thế hệ thứ bảy (E100), sản xuất trong giai đoạn 1991 - 1997.

Đó là bởi chiếc xe sở hữu thiết kế đặc trưng của Corolla những năm 1990, gồm đèn pha halogen, cản trước, lưới tản nhiệt và gương chiếu hậu sử dụng nhựa đen không sơn cùng màu thân xe. Ngoài logo Toyota, đèn báo rẽ ở cản trước đã bị xóa khỏi hình ảnh.

Trong khi đó, hình ảnh BMW X5 thế hệ G65 cho thấy phần đầu xe với gói trang bị M Sport, nổi bật ở thiết kế các hốc hút gió trên cản trước.

Đi kèm hai hình ảnh, BMW viết: "Chúng tôi không chỉ thiết kế ô tô. Chúng tôi thổi hồn cá tính cho chúng. Mang đậm chất BMW. Chế tạo khác biệt. Để cảm nhận khác biệt".

Cư dân mạng dường như không thích sự so sánh này - Ảnh: BMW

Tuy nhiên, thay vì nhận được những lời khen dành cho thiết kế mới, bài đăng lại khiến BMW đối mặt với làn sóng chỉ trích trong phần bình luận.

Nhiều người cho rằng việc đặt một mẫu SUV hạng sang đời mới cạnh chiếc sedan phổ thông đã có tuổi đời hơn 30 năm là sự so sánh thiếu tương xứng.

Đáng chú ý, không ít tài khoản lên tiếng bảo vệ Toyota Corolla, đánh giá cao thiết kế đơn giản và độ bền của mẫu xe Nhật Bản. Thậm chí, một số người đề nghị BMW nên đảo ngược hai nhãn mô tả thiết kế trong bài đăng.

"Không hề nhàm chán, mà là kinh điển", một người bình luận.

Một số tài khoản khác cho rằng BMW vẫn còn thời gian để xóa bài đăng. Có người thậm chí cáo buộc hãng xe Đức cố tình sử dụng chiến thuật tiếp thị gây tranh cãi để thu hút tương tác trên mạng xã hội.

Những ý kiến chỉ trích cũng hướng đến ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse mà BMW đang theo đuổi. Trong khi đó, một số người bày tỏ sự yêu thích đối với những thế hệ BMW trước đây, chẳng hạn E30 và E39.

Dù vậy, BMW cũng nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận người hâm mộ.

Một tài khoản nhận xét rằng BMW vẫn tạo ra những chiếc xe khiến người yêu ô tô mong muốn được cầm lái và sở hữu.

Hãng xe Đức sau đó trực tiếp phản hồi: "Cảm ơn bạn, Roy! Đã có rất nhiều nỗ lực đằng sau việc làm cho một chiếc BMW mang đúng cảm giác lái của BMW".