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Biti’s và ELI mở rộng hợp tác đào tạo kỹ năng  hạnh phúc

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

Biti’s và Eurasia Learning Institute for Happiness and Wellbeing (ELI) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo về kỹ năng hạnh phúc, xây dựng tổ chức hạnh phúc và hướng đến mô hình Trường học Hạnh phúc tại TPHCM.

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Lễ ký kết Biti’s và ELI với thông điệp "Gieo hạt hạnh phúc" từ doanh nghiệp đến trường học - Ảnh: DNCC

Ngày 28-10, Biti’s và ELI tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đánh dấu giai đoạn hợp tác mới sau tám năm hai bên phối hợp xây dựng văn hóa Happy Biti’s.

Nội dung hợp tác hướng đến việc mở rộng các chương trình đào tạo Kỹ năng Hạnh phúc và Tổ chức Hạnh phúc thông qua Biti’s Academy, đồng thời hướng đến phát triển mô hình Trường học Hạnh phúc (Happy Schools) tại TP.HCM.

Tám năm xây dựng văn hóa Happy Biti’s

Từ năm 2018, Biti’s và ELI hợp tác triển khai Happy Biti’s dựa trên mô hình Tổng Hạnh phúc Quốc gia (Gross National Happiness - GNH) của Bhutan, tập trung vào ba kết nối: với bản thân, với người khác và với thiên nhiên.

Thông qua các chương trình đào tạo và hoạt động nội bộ, Biti’s từng bước đưa kỹ năng hạnh phúc vào môi trường làm việc. Các hoạt động được triển khai gồm thực hành chú tâm, sinh hoạt vòng tròn cùng những chương trình như Trạm Hạnh Phúc, Tháng Hạnh Phúc... Doanh nghiệp cũng phối hợp với ELI phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ, mạng lưới Đại sứ Hạnh phúc và thực hiện khảo sát GNH để đánh giá môi trường làm việc.

Giai đoạn 2018-2026, chương trình đã mang lại lợi ích cho khoảng 6.000 nhân sự, đồng thời hình thành đội ngũ 15 nhân sự nòng cốt và 445 Đại sứ Hạnh phúc. Riêng năm 2025, Biti’s tổ chức 66 lớp đào tạo kỹ năng hạnh phúc, tiếp cận hơn 5.800 CB-CNV trên toàn hệ thống.

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Đội ngũ Đại sứ Hạnh phúc Biti’s và khách mời tham dự - những mảnh ghép góp phần nuôi dưỡng và lan tỏa văn hóa hạnh phúc trong cộng đồng Biti’s - Ảnh: DNCC

Các kết quả khảo sát GNH còn được Biti’s sử dụng để điều chỉnh chính sách phúc lợi, nâng cao chất lượng bữa ăn và chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng 3-2025, Biti’s hợp tác cùng ME Green khai trương Lớp Mầm non Hạnh phúc ME Green Biti’s tại Nhà máy Biti’s Sài Gòn, mở rộng hoạt động chăm sóc đến con em nhân viên và hỗ trợ các gia đình cân bằng công việc, cuộc sống.

Theo khảo sát nội bộ năm 2025, 90,7% nhân sự đánh giá tích cực về hạnh phúc khi làm việc. Những hoạt động và kết quả này là cơ sở để Biti’s tiếp tục phát triển các chương trình hạnh phúc dành cho đối tượng bên ngoài doanh nghiệp.

Từ Happy Biti’s đến Biti’s Academy và Happy Schools

Trên cơ sở kinh nghiệm đã tích lũy, Biti’s thành lập Biti’s Academy, hướng đến chia sẻ các phương pháp và kinh nghiệm xây dựng tổ chức hạnh phúc với cộng đồng doanh nghiệp.

Theo MOU mới, Biti’s Academy được quyền độc lập triển khai các chương trình đào tạo về Kỹ năng Hạnh phúc và Tổ chức Hạnh phúc cho đối tượng trong và ngoài Biti’s. Đồng thời phối hợp cùng ELI phát triển các hoạt động đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp và tổ chức bên ngoài.

Bên cạnh đó, hai bên cũng hướng đến mở rộng các thực hành hạnh phúc trong lĩnh vực giáo dục thông qua chương trình Trường học Hạnh phúc (Happy Schools) tại TP.HCM.

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Bà Vưu Lệ Quyên, Tổng giam đốc Biti’s và ông Nguyễn Phước Hải, Chủ tịch Hội đồng Thành viên ELI thực hiện nghi thức ký kết hợp tác - Ảnh: DNCC

Trước đó, Biti’s đã đồng hành cùng Happy Schools trong nhiều năm. Chương trình chú trọng phát triển năng lực chăm sóc bản thân, quản lý cảm xúc, lắng nghe và xây dựng các mối quan hệ tích cực, giúp Ban Giám Hiệu, giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng tạo dựng môi trường học tập an toàn, tôn trọng và yêu thương.

Trong giai đoạn hợp tác mới, hai bên dự kiến triển khai tại 22 trường trong vòng 3 năm học từ 2026-2029. Nội dung đào tạo dựa trên bộ giáo trình Trường học Hạnh phúc do ELI phát triển, đã áp dụng thành công tại 16 trường ở Huế và Hà Nội, cũng như có sự chỉnh sửa, bổ sung để phù hợp với điều kiện và nhu cầu tại TP.HCM.

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Trong giai đoạn 2026-2029, Biti’s và ELI dự kiến triển khai mô hình Trường học Hạnh phúc tại 22 trường học trong 3 năm học - Ảnh: DNCC

Từ kinh nghiệm xây dựng văn hóa Happy Biti’s, Biti’s và ELI tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo, tư vấn và giáo dục hạnh phúc, đưa những phương pháp đã được thực hành trong doanh nghiệp đến với nhiều tổ chức, giáo viên và học sinh hơn, cùng hướng đến mục tiêu góp phần xây dựng một Việt Nam hạnh phúc và thịnh vượng.

Biti’s và ELI mở rộng hợp tác đào tạo kỹ năng hạnh phúc - Ảnh 5.Biti’s được vinh danh tại Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM 2026

Biti’s là một trong 50 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2026. Doanh nghiệp có 44 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày dép, với hệ thống phân phối trong nước và sản phẩm xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia.

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V.T.K
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    Chủ đề: Biti’s ELI Happy Schools

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