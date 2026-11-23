Biti’s đạt top Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc® 2026 - Ảnh: DNCC

Tối 18-11-2026, Biti’s được Anphabe vinh danh ở ba hạng mục thuộc Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam® 2026. Đây là năm thứ bảy liên tiếp doanh nghiệp góp mặt trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam.

Cụ thể, Biti’s xếp thứ 31 trong Top 100, tăng 8 bậc so với năm 2025. Trong khối doanh nghiệp lớn, công ty đứng thứ 4 ngành Bán lẻ/Thương mại và thứ 2 ngành Sản xuất/Hóa chất. Hai hạng mục còn lại gồm Top Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc® 2026 và Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam™ 2026.

Bảng xếp hạng do Anphabe thực hiện, dựa trên khảo sát hơn 70.000 đáp viên, đánh giá 713 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành. Kết quả ghi nhận vị trí của Biti’s trong các hạng mục liên quan đến môi trường làm việc, chính sách nhân sự và sức hút tuyển dụng.

Đầu tư vào năng lực con người và nền tảng phát triển bền vững

Trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách thức vận hành doanh nghiệp, Biti’s xác định con người vẫn là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Đầu tư vào con người không chỉ là chăm sóc đời sống, mà còn là phát triển năng lực, tạo cơ hội học hỏi và xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, hiệu quả.

Một trong những chương trình được triển khai là văn hóa Happy Biti’s, được xây dựng trong 8 năm qua, lấy cảm hứng từ 9 lĩnh vực của Tổng Hạnh phúc Quốc gia (GNH). Thông qua ba mối kết nối gồm với bản thân, với người khác và với thiên nhiên, doanh nghiệp đưa các hoạt động rèn luyện kỹ năng hạnh phúc vào môi trường làm việc và đời sống của hơn 6.000 cán bộ, công nhân viên.

Biti's từng bước xây dựng cộng đồng hạnh phúc cho cán bộ, công nhân viên - Ảnh: DNCC

Bên cạnh đó, Biti’s chú trọng phát triển toàn diện năng lực đội ngũ thông qua các chương trình đào tạo, hoạt động học tập và định hướng phát triển của Biti’s Academy. Các chính sách phúc lợi, lớp mầm non Me Green Biti’s, chương trình retreat Happy Biti’s cùng những hoạt động chăm sóc thân - tâm - trí tiếp tục được triển khai, hướng đến môi trường nơi mỗi thành viên được chăm sóc, trưởng thành và đóng góp tích cực vào mục tiêu chung.

Doanh nghiệp đồng thời hướng đến xây dựng môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập, chủ động mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho nhiều nhóm lao động, trong đó có người khiếm thính. Qua đó, mỗi cá nhân đều có cơ hội tham gia, phát huy thế mạnh và đóng góp bằng năng lực riêng, cùng doanh nghiệp kiến tạo những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Công nhân làm việc tại Nhà máy Sài Gòn Biti's - Ảnh: DNCC

Mở rộng cơ hội cho lao động trẻ, kiến tạo nguồn lực tương lai

Bên cạnh việc chăm sóc và phát triển đội ngũ hiện tại, Biti’s hướng đến xây dựng môi trường làm việc năng động với thế hệ lao động trẻ, nơi mỗi cá nhân có cơ hội học hỏi, phát huy năng lực và tìm thấy ý nghĩa trong công việc.

Danh hiệu Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam™ 2026 là sự ghi nhận cho sức hút của Biti’s với nguồn nhân lực tương lai. Đồng thời tiếp thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc, kết nối và phát triển các thế hệ mới.

Bảy năm liên tiếp góp mặt trong "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam®" là dấu mốc đáng tự hào, ghi nhận hành trình Biti’s kiên trì vun đắp văn hóa doanh nghiệp, chăm sóc và phát triển con người. Đây cũng là động lực để Biti’s tiếp tục nỗ lực xây dựng một đội ngũ hạnh phúc, vững vàng về năng lực, tử tế trong hành động và cùng nhau tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Biti's đạt Top 50 Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn Với Sinh Viên Việt Nam™ 2026 - Ảnh: DNCC

Mang tinh thần Proudly Made in Viet Nam, Biti’s xác định phát triển nguồn nhân lực và xây dựng môi trường làm việc tích cực là một trong những nền tảng cho chặng đường phát triển tiếp theo.