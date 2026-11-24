Biến thể COVID-19 mới PJ.2.1. gây nhiều lo ngại khi đang lây lan nhanh tại một số nước. Tuy nhiên một nghiên cứu cho thấy các loại vắc xin hiện hành vẫn có thể "vô hiệu hóa" được biến chủng này - Ảnh minh họa: Maginific

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa The Lancet Infectious Diseases, biến thể COVID-19 PJ.2.1. đang lây lan tại Canada, Mỹ và Tây Ban Nha. Số ca phát hiện biến thể này cũng đang tăng ở Hà Lan và Pháp, làm dấy lên khả năng PJ.2.1. sẽ sớm lan rộng.

PJ.2.1. xuất hiện từ tháng 5-2026, được phát hiện đầu tiên tại Canada rồi lan sang Mỹ và châu Âu. Biến thể này bắt nguồn từ một dòng phụ của JN.1 thuộc biến thể Omicron, vốn gần như đã biến mất, nhưng sau đó tiếp tục biến đổi và xuất hiện trở lại với nhiều đột biến mới.

Các nhà nghiên cứu cho rằng vi rút có thể đã tồn tại lâu trong cơ thể một người nhiễm bệnh kéo dài. Trong thời gian này, vi rút tiếp tục nhân lên và tích lũy nhiều đột biến, chủ yếu ở protein gai (spike) - bộ phận giúp vi rút bám vào và xâm nhập tế bào người.

Các nhà khoa học Đức và Trường Y Hannover đã phối hợp nghiên cứu khả năng xâm nhập tế bào người của biến thể PJ.2.1. đồng thời kiểm tra xem kháng thể ở những người đã tiêm vắc xin có thể ngăn chặn biến thể này hay không.

Kết quả cho thấy protein gai của PJ.2.1. có khả năng bám vào thụ thể ACE2 (một loại protein nằm trên bề mặt tế bào người) tốt hơn các biến thể khác được nghiên cứu. Đây là bộ phận giúp vi rút SARS-CoV-2 bám vào và xâm nhập tế bào người.

Nhờ khả năng bám vào ACE2 tốt hơn, PJ.2.1. có thể xâm nhập dễ dàng hơn vào một số tế bào có ít thụ thể này.

Tuy nhiên, kháng thể trong cơ thể những người đã tiêm mũi vắc xin COVID-19 tăng cường vẫn có khả năng vô hiệu hóa hiệu quả biến thể PJ.2.1. Loại vắc xin được sử dụng trong nghiên cứu là Comirnaty của Pfizer-BioNTech, phiên bản đã được cập nhật để chống lại XFG - một dòng phụ của biến thể Omicron.

Ông Markus Hoffmann, trưởng nhóm nghiên cứu nhận định PJ.2.1. có thể đang lan rộng trên toàn cầu nhờ khả năng bám vào thụ thể ACE2 trên bề mặt tế bào người tốt hơn.

"Chúng tôi cho rằng vắc xin được cập nhật để phù hợp với biến thể XFG vẫn có thể bảo vệ hiệu quả trước PJ.2.1. và các dòng vi rút XFG đang lưu hành, ít nhất là cho đến khi chúng xuất hiện thêm đột biến giúp né tránh kháng thể tốt hơn", ông Hoffmann nêu.

Biến thể PJ.2.1. hiện được phát hiện ở người thuộc mọi nhóm tuổi, trong khi số ca mắc COVID-19 vẫn ở mức cao. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu chưa ghi nhận bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn hoặc gây ra triệu chứng khác thường so với các biến thể SARS-CoV-2 trước đó.