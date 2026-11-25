Công trình nhà, tum vi phạm của ông T. ở xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) - Ảnh: UBND xã Tri Tôn cung cấp

Chiều 25-11, UBND xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông N.H.T. (ở xã Tri Tôn) đã có hành vi sử dụng đất nông nghiệp để dựng nhà, tum khai thác du lịch.

Vị trí ông T. xây dựng tum, nhà thuộc khu vực cánh đồng trâm (được gọi là "Con đường Tơ Lụa", đường nổi tiếng thu hút đông du khách trẻ đến tham quan chụp ảnh cảnh đẹp bình dị đồng lúa và núi rừng Tri Tôn).

Tại thời điểm phát hiện, địa phương ghi nhận ông T. đã xây dựng 2 công trình nhà và tum với tổng diện tích hơn 40m2 trên đất nông nghiệp nhưng chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Chính quyền xã Tri Tôn đã yêu cầu ông T. dừng thi công và chấm dứt ngay hành vi vi phạm trên, buộc tháo dỡ công trình nhà, tum để trả lại hiện trạng ban đầu của đất.

Việc xử lý trên, địa phương quyết siết chặt quản lý, lập lại trật tự xây dựng, không để xảy ra sai phạm, phá vỡ cảnh quan môi trường tự nhiên.

Trước đó UBND xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông N.T.H. (34 tuổi, xã Tri Tôn) và ông T.G. (52 tuổi, ở xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau) có hành vi chuyển đất rừng phòng hộ ở khoảnh 7, tiểu khu 22 của khu vực rừng phòng hộ núi Tà Pạ sang đất phi nông nghiệp với tổng diện tích gần 1.000m2 làm công trình sàn, tum trái phép.

Địa phương xử phạt hành chính ông H. và ông G. với tổng số tiền 11,5 triệu đồng và buộc trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Tri Tôn là điểm du lịch nổi tiếng ở vùng Bảy Núi An Giang vì sở hữu cảnh núi rừng tự nhiên hoang sơ, đẹp. Khách du lịch đến đây chụp ảnh "săn" mây, tham quan hồ Soài Check rộng mênh mông dưới chân núi Phụng Hoàng Sơn, cánh đồng trâm và thưởng thức ẩm thực đặc trưng gà đốt, bò nhúng giấm trứ danh.