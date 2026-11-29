Bác sĩ Cao Tấn Phước - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - chia sẻ cùng Tuổi Trẻ về định hướng phát triển bệnh viện - Ảnh: HỮU DUY

Đối thoại cùng lãnh đạo bệnh viện, trạm y tế Năm 2026 đánh dấu cuộc tái cấu trúc chưa từng có của ngành y tế TP.HCM với mô hình "đa tầng - đa cực - đa trung tâm". Trong bối cảnh không gian đô thị mở rộng sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (từ ngày 1-7-2025), TP.HCM trở thành một siêu đô thị khoảng 14 triệu dân. Một thế trận y tế mới đang dần định hình, vừa mở ra nhiều cơ hội lớn, vừa đặt ra không ít thách thức trong công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhân dịp này, báo Tuổi Trẻ gửi đến quý độc giả tuyến bài đặc biệt: "Đối thoại cùng lãnh đạo bệnh viện và trạm y tế". Tuyến bài nêu bật những kiến tạo trong hành trình chăm sóc sức khỏe suốt vòng đời của người dân; việc tổ chức lại không gian phát triển của hệ thống y tế; cũng như xây dựng chiều sâu trong chuyên môn, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng.

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, mô hình bệnh tật thay đổi, ngành y tế TP.HCM xác định các bệnh viện cửa ngõ, trong đó có Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức sẽ trở thành "chốt chặn" chiến lược, chủ lực của cụm y tế chuyên sâu khu vực Thủ Đức.

Cụm này bao gồm các bệnh viện lớn khác như: Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Lê Văn Việt…

Khởi đầu với quy mô 100 giường, sau nửa thế kỷ, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã trở thành bệnh viện hạng I (cơ bản) với quy mô 1.000 giường. Một năm sau khi cơ sở mới (tổng mức đầu tư 1.900 tỉ đồng) đi vào hoạt động, lượng bệnh nhân nội trú, ngoại trú tăng mức kỷ lục.

Báo Tuổi Trẻ đối thoại với bác sĩ Cao Tấn Phước - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - về vai trò của bệnh viện cửa ngõ và định hướng phát triển chuyên sâu trong thời gian tới.

Đưa kỹ thuật chuyên sâu đến cửa ngõ phía Đông

* Thưa ông, TP.HCM định hướng bệnh viện sẽ trở thành một trong những cơ sở y tế chuyên sâu ở cửa ngõ phía Đông. Bệnh viện đã chuẩn bị những gì về cơ sở vật chất, nhân lực để hiện thực hóa định hướng này?

- Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị từ khoảng ba năm trước, ngay khi cơ sở mới quy mô 1.000 giường khởi công. Quy mô ấy đòi hỏi bệnh viện phải có đội ngũ tương xứng. Chúng tôi nhanh chóng cử y, bác sĩ đến nhiều bệnh viện tuyến cuối học tập, nâng cao tay nghề, có đợt số người được cử đi lên đến hàng trăm người.

Việc chuẩn bị từ sớm nhằm khai thác hiệu quả thiết bị Nhà nước đầu tư, tránh lãng phí và phục vụ tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Đặc biệt, ngay khi đưa cơ sở mới vào vận hành, Sở Y tế TP.HCM đã đưa 7 bệnh viện đầu ngành đến "đỡ đầu" hỗ trợ đào tạo và triển khai thiết bị y tế gồm: Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Bình Dân, Viện Tim TP.HCM, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương.

Với cơ sở mới được đầu tư bài bản, trang thiết bị hiện đại và sự "chống lưng" từ 7 bệnh viện tuyến cuối hiệu quả đã phát huy rõ rệt. Trước đây, ở cơ sở cũ, bệnh viện hiếm khi khám đến 3.000-3.200 lượt/ngày, nhưng hiện nay có ngày vượt 4.000 lượt.

Số ca cấp cứu trước kia dưới 100 ca mỗi ngày đêm, nay khoảng 130-140 ca là bình thường. Tương tự bệnh nhân nội trú trước đây dưới 600, hiện thường khoảng 800, có thời điểm tăng lên hơn 900. Bệnh viện thực hiện khoảng 50 - 60 ca mổ mỗi ngày, gồm mổ cấp cứu và mổ theo chương trình.

Nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức được định hướng trở thành "chốt chặn" chiến lược tại khu vực cửa ngõ - Ảnh: HỮU DUY

* Số bệnh nhân tăng do cơ sở vật chất mới hay do người dân tin tưởng hơn vào chất lượng bệnh viện, thưa ông?

- Trước đây, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 1.500 lượt khám từ người bệnh các khu vực lân cận như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương (cũ), Đồng Nai, nay con số đã tăng lên khoảng 2.000. Người dân có thêm lựa chọn khám, chữa bệnh ngay trong khu vực, giảm nhu cầu phải vào trung tâm TP.HCM.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại tạo điều kiện để bác sĩ học hỏi, trao đổi kỹ thuật và nâng cao năng lực điều trị. Nhưng sau cùng, điều giữ được niềm tin của người bệnh vẫn là con người và chất lượng khám, chữa bệnh. Khi người bệnh tiếp tục lựa chọn bệnh viện, đó là sự ghi nhận thiết thực nhất.

Lượt bệnh nhân ngoại trú, nội trú của Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026 - Ảnh: T.H. chụp màn hình

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc Trong hai năm qua, TP.HCM đã quyết liệt đầu tư công cho lĩnh vực y tế, đặc biệt là ba bệnh viện đa khoa cửa ngõ gồm: Củ Chi, Hóc Môn và Thủ Đức. Đây đều là những công trình có quy mô rất lớn, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng và trang thiết bị

* Thưa ông, với gói đầu tư trang thiết bị y tế trị giá khoảng 1.400 tỉ đồng của TP.HCM, bệnh viện sẽ khai thác nguồn lực này ra sao để nâng cao chất lượng điều trị, củng cố niềm tin và giúp người dân an tâm khám, chữa bệnh ngay tại khu vực?

- Gói thiết bị có nhiều hệ thống hiện đại, trong đó có robot phẫu thuật, điều chúng tôi đã mơ ước từ rất lâu. Đến nay, khoảng 90% thiết bị đã được chuyển đến bệnh viện để lắp đặt. Dự kiến từ đầu năm 2027, khi các thiết bị được bố trí đầy đủ, bệnh viện sẽ phối hợp với các bệnh viện tuyến cuối đưa vào hoạt động.

Để triển khai phẫu thuật robot, bệnh viện đã chuẩn bị bốn ê kíp. Mỗi ê kíp dự kiến có 2 bác sĩ chính, 3 bác sĩ phụ, 3 điều dưỡng cùng nhân lực gây mê. Sau khi hệ thống robot được bàn giao, 8 bác sĩ chính sẽ được đào tạo về kỹ năng vận hành thiết bị tại các cơ sở trong nước hoặc nước ngoài tùy theo chương trình đào tạo.

Về chuyên môn, toàn bộ các ê kíp sẽ được đào tạo kỹ thuật phẫu thuật robot tại Bệnh viện Bình Dân - một trong những đơn vị tiên phong và là cơ sở đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật robot tại Việt Nam, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực triển khai kỹ thuật này tại bệnh viện.

Với phẫu thuật tim hở, hơn 30 bác sĩ, điều dưỡng đã được đào tạo tại Viện Tim và chia thành 2 ê kíp. Bệnh viện Mắt TP.HCM cũng hỗ trợ đào tạo nhân viên, dự kiến phối hợp triển khai các thiết bị để mổ mắt.

Cơ sở mới có 22 phòng mổ hiện đại, phục vụ các lĩnh vực sản khoa, ngoại tổng quát, phẫu thuật robot, tim hở và thần kinh. Riêng khoa cấp cứu có hai phòng mổ dành cho các ca chấn thương.

Từ việc chuẩn bị thiết bị đến đào tạo đội ngũ, bệnh viện đang từng bước nâng cao năng lực điều trị tại chỗ, mang kỹ thuật chuyên sâu đến cửa ngõ phục vụ người dân khu vực phía Đông Bắc TP.HCM.

Để đưa y tế chuyên sâu đến cửa ngõ phía Đông Bắc TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã cử hàng trăm y, bác sĩ đến các bệnh viện tuyến cuối học tập, đưa kỹ thuật cao về bệnh viện - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tìm người giỏi để làm chủ kỹ thuật cao

* Đến năm 2030, bệnh viện hướng đến trở thành bệnh viện đa khoa hạng I hoàn chỉnh, phát triển toàn diện các chuyên khoa, gồm chuyên khoa nền tảng, chuyên khoa mũi nhọn và một số chuyên khoa mang tầm khu vực. Vậy người bệnh sẽ được tiếp cận những dịch vụ y tế chuyên sâu nào ngay tại khu vực, thay vì phải vào trung tâm thành phố?

- Đến 2030 bệnh viện sẽ phát triển mạnh chuyên ngành cấp cứu chấn thương; mũi nhọn can thiệp nội mạch, hướng đến làm chủ các kỹ thuật như: can thiệp mạch não, điều trị đột quỵ cấp chuyên sâu; can thiệp mạch vành và cấu trúc tim, đặt máy tạo nhịp tim; điều trị ung thư hiệu quả cao, đột quỵ…

Với ca đa chấn thương không an toàn để chuyển đến trung tâm thành phố, bệnh viện bắt buộc phải phẫu thuật, hồi sức tại chỗ; nếu vượt khả năng, bệnh viện hội chẩn và mời chuyên gia đến hỗ trợ, như thế người bệnh sẽ không cần đưa vào trung tâm thành phố.

Ngoài ra, bệnh viện phối hợp với lực lượng cấp cứu ngoại viện. Trong quá trình đưa người bệnh đến viện, lực lượng này liên tục cập nhật tình trạng bệnh nhân để bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận.

Tương tự, với các trường hợp cần can thiệp nội mạch, nếu kẹt xe, người bệnh có thể mất cả tiếng mới vào được trung tâm thành phố, làm chậm việc điều trị và có nguy cơ bỏ lỡ thời điểm can thiệp tối ưu. Vì vậy, chúng tôi ưu tiên phát triển các kỹ thuật can thiệp sớm ở mạch máu não, mạch vành và mạch máu ngoại biên.

Robot phẫu thuật được đưa về Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức ngay trong ngày 17-11 - Ảnh: HỮU DUY

* Trên cương vị người đứng đầu, đâu là khó khăn lớn nhất ông phải đối mặt khi vừa bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh của một bệnh viện cửa ngõ phía Đông, vừa phát triển các chuyên khoa sâu, và ông đã tháo gỡ ra sao?

- Khó khăn lớn nhất với chúng tôi là tìm được đội ngũ đủ năng lực vận hành thiết bị và chăm sóc người bệnh. Máy móc hiện đại đến đâu cũng cần những người giỏi, tận tâm mới phát huy được hết giá trị.

Vì vậy, bệnh viện tuyển dụng liên tục, tổ chức phỏng vấn hai buổi chiều mỗi tuần để tìm người phù hợp rồi cử đi đào tạo. Bệnh viện cũng nỗ lực thu hút chuyên gia đầu ngành và bác sĩ có trình độ sau đại học như tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II.

Đáng mừng là việc tuyển dụng hiện thuận lợi hơn trước. Trước đây, khi cơ sở mới chưa đưa vào hoạt động, bệnh viện từng thiếu bác sĩ, tuyển dụng khó khăn; nay có nhiều bác sĩ nộp hồ sơ ứng tuyển và số người nghỉ việc cũng giảm.

Bệnh viện đồng thời đẩy mạnh hợp tác viện - trường với các trường đại học y dược lớn, tạo cơ sở thực hành và phát triển nghiên cứu khoa học.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, lượng người bệnh và cơ hội đào tạo gắn bó chặt chẽ với nhau. Người bệnh đến đông giúp bác sĩ có thêm điều kiện thực hành, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao tay nghề.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức trực tiếp phỏng vấn các bác sĩ tại ngày hội tuyển dụng việc làm do Sở Y tế TP.HCM tổ chức - Ảnh: THU HIẾN

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc Ngành y tế TP.HCM cần tiếp tục phát triển hệ thống y tế theo mô hình đa tầng - đa cực - đa trung tâm, tập trung xây dựng mạng lưới bệnh viện cửa ngõ và các cực y tế chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh sau khi thành phố mở rộng địa giới hành chính

Xây dựng niềm tin y tế ở vùng xa

* Ngoài nhiệm vụ phát triển tại chỗ, bệnh viện được Sở Y tế TP.HCM cử luân phiên bác sĩ về hỗ trợ các trạm y tế ở Hồ Tràm. Việc đưa chuyên môn đến gần người dân sẽ giúp họ được khám, theo dõi sức khỏe tại địa phương và kết nối với bệnh viện khi cần ra sao?, thưa ông

- Qua khảo sát tại Hồ Tràm, chúng tôi rất xót xa khi chứng kiến người dân phải vượt hàng trăm km đến trung tâm TP.HCM điều trị. Khi trò chuyện, bà con đều mong được khám, chữa bệnh gần nhà, có gia đình ở bên. Mong muốn ấy cũng cho thấy các cơ sở y tế vùng xa còn nhiều thiếu thốn. Bệnh viện sẽ cùng địa phương tìm hiểu nhu cầu và khả năng hỗ trợ ở từng nơi.

Trước mắt, bệnh viện luân phiên cử bác sĩ đến hỗ trợ chuyên môn tại các trạm y tế, cơ sở y tế ở Bình Châu, Hòa Hội, Xuyên Mộc và Hồ Tràm. Mỗi đợt kéo dài hai hoặc ba tháng, dự kiến tiếp tục trong hai năm.

Trạm y tế vẫn đảm nhận việc quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, tiêm chủng, sơ cấp cứu. Khi người bệnh vượt khả năng điều trị, trạm liên hệ bệnh viện để phối hợp; sau khi ổn định, người bệnh có thể trở lại trạm theo dõi. Sự kết nối hai chiều này giúp việc chăm sóc được tiếp nối tại địa phương.

Với người bệnh mạn tính đã ổn định, việc theo dõi tại trạm còn phụ thuộc vào khả năng cung ứng thuốc và sự phối hợp giữa hai đơn vị. Nếu trạm có thuốc, bệnh viện ghi toa để người bệnh nhận tại địa phương. Nếu còn thiếu thuốc hoặc trang thiết bị, bệnh viện sẽ trao đổi với giám đốc trạm để xây dựng danh mục phù hợp.

Trước đây, ở cơ sở cũ của bệnh viện hiếm khi khám đến 3.000-3.200 lượt/ngày nhưng hiện nay có ngày vượt 4.000 lượt/ngày - Ảnh: HỮU DUY

* Thời gian tới, ngành y tế TP.HCM dự kiến phát triển cơ sở 2 của bệnh viện tại khu vực xa trung tâm. Bệnh viện sẽ làm gì để từng bước tạo dựng niềm tin, giúp người dân địa phương yên tâm khám, chữa bệnh tại đây?

- Điều chúng tôi mong muốn là người dân có thể khám, chữa bệnh gần nhà và yên tâm khi gửi gắm sức khỏe tại cơ sở.

Dù chưa có lợi thế ngay thu hút người bệnh như các bệnh viện tuyến cuối. Niềm tin ấy cần được vun đắp từng bước, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, chuyên môn của đội ngũ đến sự ân cần trong chăm sóc.

Khi người dân yên tâm tìm đến, lượng bệnh nhân sẽ dần tăng, tạo điều kiện để cơ sở phát triển và duy trì hoạt động.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Mỗi người bệnh được cứu sống là minh chứng sinh động cho năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của bệnh viện cửa ngõ trong mô hình y tế "đa tầng - đa cực - đa trung tâm" của TP.HCM

7 bệnh viện thuộc Cụm y tế trung tâm hỗ trợ phát triển chuyên sâu cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức thuộc Cụm y tế Thủ Đức - Ảnh: SYT

Vai trò quan trọng trong mạng lưới cấp cứu PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho hay trong định hướng phát triển chung, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức không chỉ là bệnh viện đa khoa hạng I phục vụ người dân địa phương, mà còn là một "cực y tế cửa ngõ" quan trọng. Khi năng lực cấp cứu, hồi sức và điều trị chuyên sâu tiếp tục được củng cố, bệnh viện sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối, rút ngắn thời gian tiếp cận điều trị, nâng cao cơ hội sống cho người bệnh và tăng thêm niềm tin của người dân khu vực phía Đông. Một trong những kỳ vọng lớn nhất của ngành y tế TP.HCM là xây dựng bệnh viện trở thành trung tâm cấp cứu đa chuyên khoa hoàn chỉnh của khu vực phía Đông thành phố, "điểm chặn đầu tiên" tiếp nhận và xử trí hiệu quả các ca bệnh nặng trong thời gian vàng. Với vị trí cửa ngõ phía Đông, nơi tập trung đông dân cư, nhiều khu công nghiệp, các trục giao thông huyết mạch và lưu lượng di chuyển lớn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong mạng lưới cấp cứu của thành phố. Không chỉ tiếp nhận các ca bệnh thông thường, bệnh viện ngày càng xử trí thành công nhiều trường hợp nguy kịch như đa chấn thương nặng, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn và các tình huống cần can thiệp khẩn cấp với sự phối hợp đa chuyên khoa.

Người dân các tỉnh hưởng lợi từ hệ thống bệnh viện cửa ngõ TP.HCM Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới ba bệnh viện gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức với tổng số vốn hơn 5.600 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách của TP.HCM nhằm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Năm 2023, HĐND TP.HCM đã thông qua tờ trình về chủ trương đầu tư dự án mua sắm trang thiết bị cho ba bệnh viện cửa ngõ này với tổng số vốn hơn 4.300 tỉ đồng. TS.BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho hay việc hoàn thành ba bệnh viện cửa ngõ với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị y tế hiện đại sẽ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, không chỉ phục vụ cho 15 triệu người dân TP.HCM mà còn các tỉnh phía Nam; đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện trung tâm TP.HCM.

* Mời bạn đọc đón xem bài tiếp theo: Bệnh viện Ung bướu TP.HCM sẽ vươn đến Bà Rịa và Bình Dương: Người bệnh ung thư không cần phải đi xa điều trị.