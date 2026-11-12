Bệnh viện cửa ngõ phía Đông Bắc TP.HCM sẽ triển khai robot phẫu thuật

Bác sĩ Cao Tấn Phước – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - chia sẻ tại hội nghị ngày 12-11 - Ảnh: THU HIẾN

Ngày 12-11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2026 với các chuyên đề: "Hồi sức cấp cứu - Ngoại khoa - Nội tim mạch - Dược - Điều dưỡng".

Triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong đó có phẫu thuật robot

Ông Cao Tấn Phước - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - cho hay bệnh viện được đầu tư khoảng 1.400 tỉ đồng cho trang thiết bị y tế.

Phần lớn trang thiết bị đã và đang được đưa về bệnh viện, một số thiết bị dự kiến sẽ về trong tuần tới trong đó có robot phẫu thuật.

"Chúng tôi mong các chuyên gia, bệnh viện tuyến cuối cùng hỗ trợ, giúp đỡ để bệnh viện khai thác hiệu quả những trang thiết bị y tế được đầu tư. Trong đó có việc triển khai robot phẫu thuật và phát triển các kỹ thuật cao", ông Phước cho hay.

Bác sĩ Phước cho biết thêm, theo kế hoạch đến năm 2027 dự kiến bệnh viện sẽ triển khai xây dựng thêm công trình với kinh phí đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng. Đây cũng là một thách thức nhưng cũng là cơ hội để bệnh phát triển thêm chuyên ngành mũi nhọn chuyên sâu.

Bác sĩ CKII Hồ Thanh Phong - phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - cho hay năm 2025, cơ sở mới của bệnh viện đã đưa vào vận hành với quy mô 1.000 giường, được đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao.

Bệnh viện nằm ở vị trí cửa ngõ phía Đông Bắc TP.HCM, cấp cứu và tiếp nhận điều trị bệnh nhân khu vực Thủ Đức và các khu vực lân cận.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, bệnh viện tiếp nhận hơn 29.000 lượt cấp cứu, so với 25.000 lượt cùng kỳ năm 2025. Số lượt cấp cứu do tai nạn giao thông cũng tăng.

Lượng người bệnh nội trú và ngoại trú đều cao hơn cùng kỳ, số lượt khám ngoại trú đạt 624.999, số lượt khám mỗi ngày dao động khoảng 3.000 - 3.600 người. Số ca can thiệp mạch tăng 41% so với năm 2025, trong đó can thiệp mạch ngoài tim phát triển mạnh.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đưa cơ sở mới vào vận hành năm 2025 với vốn đầu tư hơn 1.900 tỉ đồng, hiện nay lượt bệnh nhân thăm khám không ngừng tăng lên - Ảnh: THU HIẾN

Giảm tải tuyến trung tâm và rút ngắn thời gian cấp cứu của người dân phía Đông

Bác sĩ CKII Hồ Thanh Phong chia sẻ thêm, bệnh viện xác định định hướng phát triển đến năm 2030 thành bệnh viện đa khoa hạng I hoàn chỉnh (có trung tâm chấn thương) khu vực phía Đông thành phố và các tỉnh lân cận vùng Đông Nam Bộ, phấn đấu đạt chuẩn quốc tế trong một số chuyên khoa (can thiệp tim mạch, ngoại khoa...).

Hiện nay bệnh viện đã triển khai Trung tâm Cấp cứu 115, gồm một trạm cấp cứu chuyên nghiệp và khu vực tập trung xe cấp cứu. Trung tâm hiện có hai xe, kịp thời hỗ trợ các trường hợp chấn thương và đột quỵ tại khu vực.

Khu hồi sức được đầu tư trang thiết bị như hệ thống monitor, máy lọc máu liên tục, phục vụ điều trị người bệnh nặng. Bệnh viện cũng chú trọng phục hồi chức năng sau chấn thương.

Trong lĩnh vực can thiệp mạch vành, bệnh viện tiếp tục triển khai các kỹ thuật phức tạp như: đặt stent và các kỹ thuật hỗ trợ điều trị nhồi máu cơ tim. Bệnh viện cập nhật phác đồ quốc tế trong can thiệp mạch não, cấp cứu đột quỵ nhồi máu não và xử lý các dị dạng mạch máu não.

Triển khai với các định hướng này bệnh viện sẽ góp phần giảm tải tuyến trung tâm và rút ngắn thời gian vàng cấp cứu chấn thương cho vùng phía Đông.

Về giải pháp, bệnh viện sẽ thu hút chuyên gia đầu ngành, bác sĩ có trình độ sau đại học; đồng thời cử các kíp chuyên khoa đến bệnh viện tuyến cuối đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật theo các chương trình ngắn hạn và dài hạn. Chính sách đãi ngộ, thu nhập tăng thêm cũng được gắn với hiệu suất và hiệu quả công việc...

Hướng đến "Điểm đến của sự tin cậy" của nhân dân khu vực Thủ Đức và lân cận, góp phần nâng cao năng lực ngành y tế TP.HCM cửa ngõ phía Đông Bắc.

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