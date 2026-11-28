Người bệnh chờ khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn - Ảnh: XUÂN MAI

Ngày 28-11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) tổ chức hội nghị khoa học thường niên năm 2026 với chủ đề “Kết nối đa chuyên ngành - nâng tầm chất lượng”.

Bệnh viện sắp tiếp nhận trang thiết bị hàng ngàn tỉ đồng

Phát biểu khai mạc, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn - nhắc lại định hướng của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng về xây dựng hệ thống ngành y tế thống nhất, chú trọng kết nối đa chuyên ngành, đa trung tâm, tăng cường phối hợp giữa các bệnh viện và cơ sở y tế, thay vì hoạt động riêng lẻ.

Đây cũng là cơ sở để bệnh viện lựa chọn chủ đề "Kết nối đa chuyên ngành - Nâng tầm chất lượng" cho hội nghị khoa học năm nay.

Ông Hào nhấn mạnh hội nghị là dấu mốc quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của bệnh viện. Dự kiến từ cuối năm nay hoặc chậm nhất quý 1-2027, bệnh viện sẽ tiếp nhận gói trang thiết bị y tế lớn, trị giá hàng ngàn tỉ đồng.

“Đây vừa là tin vui lớn của bệnh viện, đồng thời cũng là áp lực không nhỏ đối với toàn thể nhân viên y tế trong việc làm chủ, vận hành và sử dụng thật hiệu quả khối lượng trang thiết bị này”, ông Hào chia sẻ.

Để phát huy tối đa giá trị của hệ thống thiết bị mới, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn mong muốn sự đồng hành, chuyển giao chuyên môn từ thầy cô các trường đại học và các bệnh viện tuyến trên trong chặng đường đầy thách thức sắp tới.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hào, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: XUÂN MAI

Từ thụ động chờ bệnh sang chủ động quản lý sức khỏe hơn nửa triệu dân

Với bài báo cáo “Mô hình kết nối bệnh viện và y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại khu vực Hóc Môn”, ông Hào cho hay địa bàn phụ trách của bệnh viện gồm 4 xã (Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn) với quy mô hơn 501.350 dân.

Tuy nhiên, khảo sát thực tế cho thấy mạng lưới y tế cơ sở tại đây tồn tại 5 khoảng trống lớn: chưa có trạm nào có kênh hội chẩn, chuyển tuyến hai chiều với bệnh viện và theo dõi bệnh thận mạn ở người tăng huyết áp và đái tháo đường; 3/4 trạm chưa có xét nghiệm, X-quang tại chỗ; chỉ 1/4 trạm có đội chăm sóc sức khỏe liên tục, năng lực cấp cứu sản - nhi còn và phối hợp 115 còn thấp, thiếu bác sĩ chuyên khoa.

Trong khi đó, nhu cầu chăm sóc liên tục tại cộng đồng rất lớn, đặc biệt với người cao tuổi, người khuyết tật, gia đình chính sách.

Trước thực trạng này, bệnh viện chuyển từ thế thụ động chờ bệnh sang chủ động tiếp cận cộng đồng, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe lâu dài; từ hoạt động đơn lẻ, ngắn hạn sang triển khai bài bản, liên tục theo lộ trình 2026-2030.

Đặc biệt, mối liên kết giữa bệnh viện và trạm y tế được tăng cường thông qua phối hợp chuyên môn, chuyển tuyến hai chiều, với trọng tâm nâng cao năng lực y tế cơ sở và cải thiện sức khỏe người dân thay vì chỉ chạy theo số lượt khám.

Ông Hào nhấn mạnh kết nối trong y tế cần lấy trạm y tế làm trọng tâm, với sự đồng hành, hỗ trợ của bệnh viện để trạm chủ động thực hiện và duy trì hoạt động. Việc kết nối hai chiều giúp phát hiện bệnh sớm tại cộng đồng, điều trị đúng nơi và quản lý sức khỏe liên tục.

Các hoạt động cần dựa trên bằng chứng từ dữ liệu 130.000 lượt khám sức khỏe để định hướng chuyên khoa phù hợp. Đồng thời bảo đảm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật được chủ động tiếp cận dịch vụ y tế, không ai bị bỏ lại phía sau.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn cho biết thêm trong chương trình Khám sức khỏe toàn dân, bệnh viện dẫn đầu toàn TP.HCM về số lượt khám và được Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen. Dữ liệu số hóa cho thấy gần 13% người dân có sức khỏe loại III, IV, V cần chăm sóc. Trong đó, bệnh lý về mắt và răng hàm mặt chiếm tỉ lệ cao nhất, còn người từ 60 tuổi trở lên tập trung nhiều ở nhóm tăng huyết áp và mất răng. Từ bức tranh này, bệnh viện sẽ ưu tiên đưa chuyên khoa về cộng đồng gồm mắt, răng hàm mặt, tim mạch, nội tiết, sản phụ khoa và tai mũi họng .