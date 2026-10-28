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Bệnh nhân nhập viện suy đa tạng sau khi tự 'truyền trắng, thải độc' tại nhà

tác giả
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU
DƯƠNG LIỄU

Một phụ nữ 51 tuổi ở Hà Nội tự truyền Glutathione tại nhà với mục đích 'thải độc gan', 'truyền trắng'. Sau đó, người bệnh sốt cao, đau bụng, rồi nhập viện suy đa tạng, phải thở máy, điều trị hồi sức tích cực.

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Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh: BVCC

Suy đa tạng sau khi tự ý truyền dịch Glutathione

Ngày 28-10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin cảnh báo về trường hợp tự truyền Glutathione (dịch thường được giới thiệu với công dụng thải độc, trắng da) tại nhà.

Theo ThS.BS Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân N.T.P. có tiền sử viêm gan B nhiều năm nhưng chưa điều trị thuốc kháng vi rút, từng phẫu thuật u xơ tử cung năm 2025.

Theo người nhà, từ ngày 27-9 đến 3-10, bệnh nhân tự truyền Glutathione tại nhà với mục đích "thải độc gan", "trắng da". Khoảng một giờ sau lần truyền ngày 3-10, người bệnh rét run, sốt cao, đau bụng quanh rốn.

Bệnh nhân được đưa đến một phòng khám tư nhân trong tình trạng nguy kịch, phải chuyển đến cơ sở y tế để cấp cứu. Tình trạng bệnh nhân tiếp tục tiến triển nặng.

Đến ngày 14-10, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị. Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng, phải thở máy, kèm các tổn thương xuất huyết dưới da rải rác tại vị trí tiêm truyền.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy người bệnh bị nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, suy gan, suy thận và rối loạn chức năng nhiều cơ quan trên nền viêm gan B mạn tính.

Theo bác sĩ Hưng, nguy cơ nhiễm khuẩn có thể liên quan đến quá trình tiêm truyền trước. Nếu quá trình tiêm truyền không bảo đảm vô khuẩn có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập qua vị trí đặt kim, gây nhiễm khuẩn tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, tập trung kiểm soát nhiễm khuẩn, hỗ trợ hô hấp và theo dõi chức năng các cơ quan. Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng nhiễm khuẩn được kiểm soát, chức năng gan và thận cải thiện rõ rệt, các biểu hiện suy đa tạng từng bước hồi phục.

Cẩn trọng sốc phản vệ với dịch truyền

Bác sĩ Hưng cảnh báo truyền dịch là biện pháp điều trị y khoa, chỉ được thực hiện khi có chỉ định phù hợp với tình trạng của từng người bệnh. 

Những sản phẩm được quảng cáo có tác dụng "bổ gan", "thải độc" hay "làm trắng da" không đồng nghĩa với việc đã được chứng minh mang lại lợi ích sức khỏe trong mọi trường hợp.

Tự ý sử dụng các sản phẩm này, đặc biệt qua đường tiêm truyền, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như phản ứng quá mẫn, sốc phản vệ, nhiễm khuẩn, quá tải dịch hoặc các tác dụng không mong muốn khác, tùy thành phần sản phẩm và tình trạng sức khỏe của người sử dụng.

Sốc phản vệ có thể diễn biến rất nhanh, gây suy hô hấp, trụy tuần hoàn, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Vì vậy, các thủ thuật tiêm truyền cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, có nhân viên chuyên môn theo dõi và phương tiện xử trí cấp cứu.

Điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ

Đối với người mắc bệnh gan mạn tính như viêm gan B, việc tự ý sử dụng các sản phẩm quảng cáo có tác dụng "thải độc gan" không thể thay thế việc thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người bệnh cần được theo dõi định kỳ, đánh giá chức năng gan, tải lượng virus và sử dụng thuốc kháng vi rút khi có chỉ định.

- Ảnh 2.Sốc phản vệ, tử vong sau truyền chất trắng da vẫn tái diễn

Dù nhiều lần cảnh báo việc tiêm hay truyền chất làm trắng da chưa được Bộ Y tế cho phép thực hiện nhưng tình trạng này vẫn âm thầm diễn ra tại nhà, các cơ sở không đủ điều kiện.

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DƯƠNG LIỄU
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    Chủ đề: thải độc gan truyền trắng Glutathione thải độc

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