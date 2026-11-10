Bé trai nặng 5kg bị bỏ rơi trước cổng nhà dân

Bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà dân ở Ninh Bình - Ảnh: CTV

Ngày 10-11, thông tin từ UBND xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình cho biết địa phương đã phát đi thông báo tìm kiếm người thân cho một bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trên địa bàn.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có người thân đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 7-11, anh V.Đ.P. (40 tuổi, ngụ thôn Trung Lao 2, xã Cổ Lễ) tới cơ quan chức năng trình báo việc anh phát hiện một bé trai bị bỏ lại trước cổng nhà mình.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã đã phối hợp với công an xã lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời cử cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe cho cháu bé. Qua kiểm tra ban đầu, cháu bé được xác định là bé trai, nặng khoảng 5kg.

Đáng chú ý, thời điểm được phát hiện, bên cạnh cháu bé có một số vật dụng được để lại, gồm: một hộp sữa bột, một bình sữa, 3 bộ quần áo, bỉm, chăn và một chiếc ô.

Hiện cháu bé đang được gia đình anh P. tạm thời chăm sóc trong thời gian chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục theo quy định.