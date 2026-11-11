Be Group bị phạt 625 triệu đồng vì vi phạm quyền lợi người tiêu dùng - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương cho biết cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Be Group sau quá trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể, ứng dụng gọi xe này bị xác định mắc 4 nhóm hành vi vi phạm. Thứ nhất là không cho người tiêu dùng quyền lựa chọn cho phép hoặc không cho phép doanh nghiệp thực hiện một số hành vi theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thứ hai, ứng dụng đã đưa vào điều kiện giao dịch chung các điều khoản mà pháp luật không cho phép quy định (áp dụng trên phạm vi toàn quốc).

Thứ ba, ứng dụng không thiết lập cơ chế, phương thức rõ ràng để người dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp cũng như bày tỏ thái độ đồng ý hoặc không đồng ý theo luật định.

Thứ tư, ứng dụng điều kiện giao dịch chung áp dụng trên toàn quốc nhưng không quy định cụ thể thời điểm bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Trước các sai phạm trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Be Group chấm dứt ngay hành vi vi phạm; đồng thời phải chủ động rà soát, hoàn thiện lại các chính sách, hợp đồng mẫu nhằm bảo đảm tuân thủ đúng và đầy đủ khung pháp lý hiện hành.

Phía Be Group cho biết đã chấp hành quyết định xử phạt, hoàn tất việc nộp số tiền 625 triệu đồng vào ngân sách và nhanh chóng tiến hành các biện pháp khắc phục kỹ thuật lẫn chính sách dịch vụ.